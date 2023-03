una-doggy-bag-per-combattere-lo-spreco-alimentare-a-scuola:-il-progetto-in-un-comune-lombardo

Sensibilizzare sin da piccoli i bambini contro lo spreco alimentare. Si tratta del progetto a Somma Lombardo che vede l’amministrazione comunale distribuire una doggy bag per conservare il cibo non consumato in mensa dai bimbi e portarlo a casa.

