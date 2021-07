una-farmhouse-minimalista-sotto-il-cielo-di-los-angeles

Una tavolozza minimalista e pareti bianche, quasi d’alabastro, elementi che evocano il design d’interni belga con un mix organico di spazi abitativi e viste suggestive sull’ambiente esterno. Progettata da Studio OSKLO questa prestigiosa farmhouse contemporanea di oltre 2000 mq si trova a Los Angeles, nel quartiere di Doheny Estates, sopra Sunset Strip, in una zona chiamata “Bird Streets”. Impossibile non innamorarsi del romantico ingresso al cortile interno, circondato da siepi e impreziosito da un bellissimo viale di ciottoli. E non è difficile rimanere incantati anche dalle altre particolarità di questa moderna casa colonica. Enfatizzando il dialogo spaziale fra interno ed esterno, il soffitto alto oltre 7 metri e le finestre a tutta altezza racchiudono il soggiorno e la sala da pranzo. Spicca una cucina a pannelli bianchi con porte a scomparsa che incorniciano i giardini esterni molto ben curati. Al piano superiore, una master suite con ufficio a tutto piano è fiancheggiata da doppi balconi, camino, spazio colazione, vasca da bagno e una doccia posta sovrastata da una cupola di 6 metri. «Volevamo progettare una casa che avesse un’impronta visiva più delicata rispetto agli altri edifici della zona» raccontano i designer.

Studio OSKLO, Los Angeles Ph. Douglas Friedman

«Questa casa ha uno dei cortili più belli che abbiamo mai visto, tutto circondato da platani, olmi ed eucalipti centenari. Abbiamo subito pensato a una moderna farmhouse e ne abbiamo discusso con OSKLO». All’inizio i progettisti avevano pensato al bianco per l’esterno e a un intonaco bianco sporco per l’interno. Poi, alla conclusione dei lavori, si sono resi conto che il contrasto fra il bianco e i colori del paesaggio circostante, ricco di sfumature marroni e verdi, non funzionava. Per questo si sono orientati su una palette cromatica grigio/marrone. Anche la pietra calcarea dei bagni degli ospiti riflette i toni più chiari e si stacca dai colori delle colline che circondano la proprietà. I pavimenti di quercia sono a spina di pesce, come aghi di pino che si posano sul terreno mentre cadono, mentre la cucina bianca di marmo grigio ricorda le nuvole primaverili che si stagliano nel cielo terso di Los Angeles. I dettagli delle scale in legno, come i cerchi di un albero tagliato, si ispirano anch’essi alla natura. La pool house, separata dal resto della struttura, diventa sala di proiezione con bar e finestre in acciaio brunito che si affacciano sul forno a legna posto all’esterno. Non manca lo spazio riservato all’arte: una collezione di arte americana esalta la produzione di artisti afroamericani selezionati appositamente dallo Studio OSKLO.