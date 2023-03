Una fiammella di umanità nel buio

Un’altra strage del mare. Non è ancora finito il conteggio dei morti del 26 febbraio davanti alla costa di Cutro (siamo a 79 morti), e non si sono ancora placate le polemiche per la gestione dei soccorsi e le giustificazioni del governo, che ieri si è avuta notizia di un nuovo barcone rovesciato in acque libiche. Trenta i dispersi, 17 quelli tratti in salvo dalla Guardia costiera.

Ancora lutti, ancora vergogna, ancora rabbia. Come ha detto il vescovo Matteo Zuppi “le lacrime sono uguali per tutti”, non ci sono distinzioni di sorta. Per questo, la decisione – pur all’interno di un pasticcio burocratico iniziato a Roma – di accogliere e seppellire le prime sette salme nel cimitero islamico a Borgo Panigale ridà un poco di dignità alle vittime. E così, oggi altre due salme arriveranno a Bologna e sarà officiato il rito funebre: un piccola fiammella di umanità nella notte più scura.

Ufficio Stampa