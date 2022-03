una-foresta-di-cibo-nell’africa-orientale

Se l’adattamento, la resilienza e il successo hanno un volto, è quello di Simon. Nato allevatore, Simon si è dovuto reinventare agricoltore, per sopravvivere alle terribili siccità che stanno colpendo il nord del Kenia, dove Simon vive con la sua famiglia. Ѐ tutto il Corno d’Africa che subisce gli effetti devastanti di tre stagioni consecutive di mancate precipitazioni, con condizioni di clima secco che non si registravano da quaranta anni e una siccità che gli esperti temono porterà 13 milioni di persone alla fame grave, tra Kenia, Somalia ed Etiopia. Manca l’acqua, il bestiame muore e gli allevatori come Simon devono trovare altre fonti di sostentamento.

Kenya. Foto: WFP/Fredrik Lerneryd

Il WFP fornisce assistenza alimentare e nutrizionale salvavita ma ha messo in campo anche altre attività per la costruzione della resilienza, come schemi assicurativi e grants in contanti che aiutano le famiglie a comprare cibo per mantenere in vita il bestiame o a compensare le perdite. Dopo aver abbandonato l’allevamento e aver fatto il bracciante agricolo per qualche tempo, Simon ha deciso di mettersi in proprio. Ha seguito dei corsi di formazione per agricoltori organizzati dal WFP (che li assiste anche mettendoli in contatto con i mercati), ha imparato tecniche per ridurre al minimo l’impatto sul terreno, ha studiato marketing e continuato ad aggiornarsi online. Nel 2019, nasce la sua “foresta di cibo”, una macchia boschiva convertita in un’oasi di alberi da frutto e ortaggi. Guava, papaia, banane, canna da zucchero, avocado, mango, ma anche citronella, patate dolci, zucche, cavoli, angurie, fagioli dall’occhio, spinaci, cipolla, peperoncini, arance e manioca.

Kenya. Foto: WFP/Fredrik Lerneryd

La siccità ha aumentato i costi di irrigazione, e Simon deve pompare acqua più a lungo per bagnare il terreno arido e compensare gli elevati tassi di evaporazione. Per mantenere l’umidità del terreno e proteggerlo da temperature che raggiungono i 40 gradi, Simon pianta in piccole fosse e usa la pacciamatura, cioè ricopre il terreno con materiale vegetale che trattiene l’umidità. Così facendo ha ridotto le innaffiature da tre a una volta a settimana. “Il WFP ci ha fornito i semi e ci ha messo in contatto con i compratori, il che significa che possiamo coltivare più cibo perché siamo già in contatto con i clienti”, spiega Simon. Nel prossimo futuro, il WFP installerà un sistema di irrigazione a energia solare per Simon e altri agricoltori della zona, introducendo energia pulita e risparmiando sul costo del carburante. Sostenibilità, resilienza, innovazione e formazione – le parole chiave per un futuro a fame zero.

Simon trasporta il suo raccolto dalla sua fattoria a un mercato locale a Lodwar, Turkana, in Kenya (Foto: WFP/Fredrik Lerneryd )

L’articolo Una foresta di cibo nell’Africa orientale proviene da The Map Report.