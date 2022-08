Una giornata in terrazza nel cuore di Monteverde

Giano Bistrot, all’interno dell’Hotel Villa Zaccardi, accoglie i suoi ospiti nella splendida terrazza dalla colazione fino a cena, ora anche con la pizzeria.

Fabio e Alfredo Zaccardi sono da sempre nella ristorazione, la famiglia aprì il primo ristorante nel 1971, lo storico La Carovana. Più recentemente, con Giano Bistrot hanno messo in piedi una struttura moderna ma con un concept full time al servizio del cliente.

Si apre la mattina con la colazione e la pasticceria delle Dolcezze di Giano, torte e monoporzioni, per proseguire fino al pranzo, anche in versione smart, con pokè, insalatone, hamburger ma sempre in un’ottica da ristorante, con un menu realizzato seguendo la linea di antipasti, primi e secondi.

L’Aperitivo, tutti i giorni a partire dalle 17:00, è forse il miglior modo per vivere gli spazi aperti dell’insegna come il giardino e la terrazza. Il menu aperitivo è alla carta ed è un vero e proprio boarding pass con cui spaziare tra sapori autentici, seppur distanti tra loro. La proposta, infatti, è varia e sfiziosa: tapas di terra e di mare “Gambero rosso di Mazara, bufala e foie gras”, “Scampo e carpaccio di tartufo” e “Gorgonzola al mascarpone, noci e balsamico” ma anche tanti cicchetti “Tartare di ricciola”, “Alici locali fritte” e “Calamaretti e gamberi fritti”.

La cocktail list a sua volta è un passaporto con cui poter assaggiare i drink di tutto il mondo, per un viaggio nei sapori: “Il Bel Paese” con prodotti italiani ma anche sapori Sud Americani e Orientali, Bollicine, Champagne e una lunga e variegata lista di Gin Tonic.

La cena diventa poi l’occasione per provare la cucina del ristorante, una cucina di qualità e ricercata a partire dall’acquisto delle materie prime:

“Io e mio fratello siamo nati nel mondo della ristorazione e nonostante questo format sia moderno, è anche molto radicato alle tradizioni, soprattutto nella selezione delle materie prime e nella cura dei prodotti; non a caso ogni giorno andiamo a Fiumicino all’asta del pesce per garantire il meglio che il mare ci offre” spiega Fabio.

Antipasti, crudi, tartare, carpacci per una cucina prettamente di pesce con l’opzione di un percorso degustazione per entrare nel vivo del format Giano Bistrot. L’impronta dello Chef Roberto De Magistris, di origini napoletane, si sente tutta a partire dalla lavorazione dei pesci interi, fino al pane sfornato caldo ogni giorno.

Il forno poi accoglie la novità del momento: la pizza è infatti la new entry del format. Una pizza romana contemporanea, quindi scrocchiarella, con impasto a lunga lievitazione naturale (48h). Il lievito madre e le farine biologiche sono la base per i condimenti classici ma anche moderni e contemporanei: Cetara – pomodoro San Marzano, coulis di datterini gialli, alici di Cetara, stracciatella di burrata e zeste di limone di Amalfi; La mia terra – patate bio di Avezzano cotta sotto cenere, patate viola, salsiccia chietina e caciocavallo (un omaggio alle loro origini abruzzesi); Quanto sei bella Roma – porchetta di Ariccia, carciofi croccanti, fiordilatte e datterini rossi e gialli.

La carta dei vini conta ben oltre 250 etichette, tra italiane ed estere, con una ben delineata selezione di vini biologici e biodinamici.

Un viaggio di sapori e profumi che concilia mente e corpo grazie alla splendida terrazza in stile Liberty, in piena armonia con lo stile dell’Hotel; 100 coperti disposti tra marmo nero e carta da parati per uno spazio che si presta agli eventi privati ma anche alle speciali serate organizzate dalla proprietà; musica live, buon cibo e cocktail in abbinamento per allietare le serate dei romani.