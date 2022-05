Una mamma per amica, Arriva la nuova e ultima serie. Ecco dove e quando andrà in onda. Fan in delirio

Da tempo ormai ci domandiamo se ci sarà un altro revival di Una mamma per amica e finalmente ci giunge una risposta dai suoi autori. E’ solo questione di tempo prima di scoprire di chi è il figlio che aspetta Rory e che fine faranno le tre famosissime Gilmore. Siamo state tutte molto entusiaste quando nel 2016 abbiamo potuto finalmente vedere come si erano evoluti i nostri personaggi preferiti. Lorelai (Lauren Graham) ha finalmente smesso di fuggire dall’amore ed è convolata a nozze con Luke (Scott Patterson), l’uomo che è stato al suo fianco sin dalla prima stagione della fortunata serie.

Emily (Kelly Bishop) ci ha messo molto tempo a superare la morte del suo amato marito Richard (Edward Hermann, scomparso nel 2914) ma ci è riuscita e si è reinventata, lavorando per la prima volta nella sua vita. In Una mamma per amica: di nuovo insieme la vediamo nei panni di guida al museo locale sulle baleniere. Rory (Alexis Bledel) ha finalmente sciolto il legame che la teneva unita a Logan ed è single. Ma il revival si chiude con una notizia sconcertante. La piccola di casa Gilmore è incinta e non sa con precisione chi sia il padre della creatura che sta portando in grembo.

Una strada che sembra ripercorrere quella di sua madre. Lorelai e Rory sono sempre state tanto diverse ma adesso sembrano unite da un unico destino. La mamma è sempre così spontanea, allegra, divertente, con la voglia di godersi la vita dopo essersi trovata da adolescente sola a dover crescere la sua bambina. Rory è intelligente, responsabile, severa, a volte assume il ruolo genitoriale, forse proprio perché si è trovata a dover crescere con una mamma così giovane e inesperta. Ma inevitabilmente la figlia finisce per seguire le orme della sua progenitrice e si trova incinta in giovane età.

Probabilmente, la nascita di questo nuovo (o nuova) Gilmore metterà madre e figlia in contrasto. Sicuramente Lorelai sognava per Rory un futuro differente, con una laurea e una brillante carriera. Ma con l’aiuto di sua mamma siamo certe che la piccola della casa potrà tutto. Intanto c’è da scoprire chi sia il papà. E lo scopriremo, c’è solo da attendere. Ultimamente sulla questione sono intervenuti proprio gli autori di Una mamma per amica, Amy Sherman-Palladino e Dan Palladino, che attualmente hanno firmato un accordo pluriennale esclusivo con Amazon Studios.

Attualmente i due sono impegnati con la serie The Marvelous Mrs. Maisel, ma hanno confermato che l’accordo con Amazon prevede anche un secondo revival di Una mamma per amica. I due hanno moltissime idee per continuare la storia delle Gilmore: “La cosa meravigliosa delle famiglie è che ci saranno sempre delle storie da raccontare. Non ci sarà mai la parola fine tra Lorelay ed Emily, e più Rory matura, più prenderà la propria strada.” Attualmente però le attrici sono impegnate in altri progetti: “Il revival Di nuovo insieme fu un momento di coincidenza incredibile nel quale tutto era allineato. Sono convinta che quando i tempi saranno maturi e le ragazze saranno nel momento giusto delle loro vite, un secondo revival si farà.”

