Una nuova vita sulle coste dello ionio nel nuovo romanzo di Angela De Tommaso

Dall’Ufficio Stampa blog letterario Gialli e Neri

Ovunque tu andrai, so che ritornerai è il nuovo romanzo della giovane scrittrice Angela De Tommaso ambientato a Ginosa.

La protagonista, Veronica, è una ragazza timida e sensibile, che vive nel piccolo borgo della Puglia in provincia di Taranto. È solare e ama la vita, anche se questa è resa difficile da un complicato rapporto con la madre dovuto a un terribile passato che condiziona la sua esistenza e quella di sua figlia. Ha un ragazzo di nome Cristian del quale è follemente innamorata e un caro amico di nome Gabriele. La vita presto la metterà a dura prova e si ritroverà a superare mille ostacoli. Il suo unico grande amore si rivelerà una delusione ma, nonostante tutto, lei non riuscirà mai a dimenticarlo. La sua amicizia con Gabriele, lunga quasi dieci anni, inizierà a vacillare. Sarà in grado Veronica di chiudere con il passato e aprire le porte a una nuova vita che mai si sarebbe immaginata? Riuscirà a risolvere i problemi con sua madre o il loro rapporto si complicherà ulteriormente? Un periodo di grandi cambiamenti attende la giovane protagonista di Ovunque tu andrai, so che ritornerai, che tra amicizie, amori, tradimenti, gioie e delusioni, conoscerà una nuova sé stessa. Un’amara scoperta sta per sconvolgerle la vita, mentre un’altra la sconvolgerà così tanto, da dover cambiare tutti i sui suoi piani futuri.

L’autrice

Angela De Tommaso, del 1987, vive a Ginosa. La passione per la scrittura arriva all’improvviso, con un computer davanti a cui inizia a descrivere emozioni e sensazioni, sogni e realtà dei giovani, il tutto amalgamato alle problematiche che attanagliano le nostre vite come il razzismo, il bullismo, il rapporto tra i genitori e figli, amicizie pericolose, amori turbolenti, missioni di pace e tanto altro ancora. Da piccola, quando non riusciva ad addormentarsi, la sorella le raccontava fiabe di cui doveva inventare il lieto fine; così, immaginando di essere una principessa e di essere salvata da un principe, pian piano si addormentava. Col tempo quelle fiabe si sono trasformate in racconti più realistici che, crescendo, ha deciso di mettere per iscritto; è nato così il suo primo romanzo, Quell’anno a Parigi.

Nei suoi romanzi usa un linguaggio fresco e giovanile, facilmente comprensibile. Con il suo secondo lavoro, Ovunque tu andrai, so he ritornerai, si è classificata terza nella categoria Narrativa Edita del premio letterario Rita Scarcella Blasi, tenutosi a Taranto nel 2013.