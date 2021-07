una-paradiso-fra-le-stelle-di-hollywood

W.C. Fields Mansion, ph. Todd Goodman W.C. Fields Mansion

Abitata e amata da uno dei più famosi uomini di spettacolo americani, la storica W.C. Fields Mansion a Laughlin Park è in vendita, come riporta il sito TopTenRealEstateDeals.com, al prezzo di 15 milioni di dollari. W.C. Fields (pseudonimo dell’attore statunitense William Claude Dukenfield) affittò la proprietà nel 1940 e aggiunse all’arredamento un tavolo da biliardo, uno da ping-pong e una pista da bowling. Tutti nel soggiorno. Noto per le sue feste leggendarie, il comico visse in questa casa fino al 1946, anno della sua morte. Da allora è conosciuta come W.C. Fields Mansion. Fra i primi quartieri di celebrità di Los Angeles, Laughlin Park fu edificato da Homer Laughlin nel 1905 con una prima lottizzazione comprendente 40 ville di lusso. Nel corso degli anni, il numero è aumentato fino a 60, con molte case progettate da Lloyd Wright. Oltre le tranquille e sicure strade alberate, la zona ha sempre attirato personaggi famosi in cerca di privacy e sicurezza.

W.C. Fields Mansion, ph. Todd Goodman

Fra i primi residenti il regista Cecil B. DeMille, la cui casa fu costruita sul punto più alto con una vista mozzafiato, e Charlie Chaplin. Angelina Jolie ha acquistato la Cecil B. DeMille Mansion nel 2017 per 24,5 milioni di dollari. Le stanze della Fields Mansion, che si estende per oltre 2400 mq, sono spaziose, con un’eccellente vivibilità interna ed esterna che sfrutta il clima mite californiano. Quasi tutti gli ambienti, compreso il bagno principale, si aprono sulle terrazze e sui giardini. Progettata da William M. Clarke nel 1920, la casa dispone di quattro camere da letto e cinque bagni con architettura italiana neoclassica. Il design e i dettagli originali sono evidenziati in tutta la casa con pannelli di mogano antico, rivestimenti in legno provenienti da un monastero spagnolo, quattro caminetti e bellissimi archi. Notevole l’elegante veranda in rame e vetro, perfetta per cenare immersi nello splendido paesaggio naturale circostante, e la splendida piscina in stile Old Hollywood. Anche se W.C. Fields è stato sicuramente il residente più eccentrico, la casa ha attratto molte altre importanti personalità dello spettacolo, tra i quali Maurice Chevalier, attore e cantante francese, e l’attrice Lily Tomlin. Oggi W.C. Fields Mansion è di proprietà di Bobby Patton, il magnate texano del petrolio co-proprietario dei Los Angeles Dodgers, che secondo il Los Angeles Times, Patton ha acquistato la proprietà nel 2013 per 7 milioni di dollari. Fra i vicini di casa Angelina Jolie, Casey Affleck, Emma Roberts e Kristen Stewart.

