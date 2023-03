una-passeggiata-nella-storia-del-territorio

Può una passeggiata nel territorio trasformarsi in una passeggiata nella storia?

La risposta è certamente affermativa, perché la storia non si legge solamente sui libri, ma esiste un modo diverso e ancora più interessante per scoprirla: basta guardarsi intorno, osservare i luoghi che attraversiamo e imparare a leggere le tracce che il passato ha lasciato in ogni angolo.

Nella prima escursione lungo la Via Romea abbiamo attraversato molti luoghi corrispondenti ad altrettanti momenti storici.

Divisi in squadre e dotati di mappa, cartelline e abbigliamento adatto (all’inizio dell’escursione pioveva!) siamo partiti a piedi da scuola, diretti in via Mercato per vedere la casa dove ha soggiornato papa Pio VII, che nel 1804 attraversò un tratto della Via Romea per raggiungere Parigi e incoronare Napoleone imperatore. A Pavullo il pontefice fu ospitato nella migliore abitazione disponibile, l’unica con una cappella privata.

Il proprietario di casa, Cesare Gottardi, non volle alcuna ricompensa per la sua ospitalità, ma chiese solamente di mettere sulla facciata della casa un’epigrafe che ricordasse il grande evento. Quell’epigrafe c’è ancora.

Usciti dal centro abitato e seguendo i segnavia, abbiamo percorso un sentiero del CAI che ci

ha portati su un altro tratto della Via Romea.

Qui è stato molto interessante scoprire che anche attraverso i nomi dei luoghi (toponimi) si può fare storia: Poggio Castro, Castrum Feronianum, Prato del Palancato, Guerro ci raccontano l’intera storia del Frignano, dai Liguri Friniati che conquistarono il territorio nel IV a.C., ai Romani che lo conquistarono nel II a.C, passando poi per Bizantini, Longobardi e fino al Sacro Romano Impero.

Passeggiando sul crinale abbiamo notato il sistema di avvistamento medievale costituito da una serie di torri, tutte in collegamento visivo tra loro. Una di queste, la Torricella, l’abbiamo anche visitata da vicino.

L’ultima tappa dell’escursione è stata la Chiesa di Monteobizzo, un edificio che ha circa mille anni essendo stata fondata nel XII d.C. e che fino al XV secolo è stato il luogo di culto più importante di Pavullo. Della costruzione originaria rimane solamente l’abside, decorato con tutta una serie di animali scolpiti, mentre il resto dell’antica struttura è stato completamente rifatto nel 1650, come riporta la data sul portale d’ingresso.

L’attività è stata davvero molto coinvolgente, perché ci ha permesso di calarci nei panni di persone del Medioevo, aiutandoci a capire quanto fosse difficile percorrere le strade dell’epoca soprattutto con il brutto tempo o con il buio. Inoltre abbiamo scoperto che si può studiare in modo divertente, attraverso il gioco di squadra e facendo attività fisica all’aperto.

Infine ci siamo accorti di essere circondati da cose davvero interessantissime, che per essere notate hanno bisogno del nostro sguardo pieno di curiosità.

Classe 1°H Scuola Secondaria

di I grado ‘Raimondo

Montecuccoli’ di Pavullo

Vittorio Rienzo