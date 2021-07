una-perdita-di-gas-sottomarina-ha-causato-un-incendio-nelle-acque-del-golfo-del-messico

Per più di 5 ore le fiamme hanno lambito una piattaforma petrolifera che si trovava a meno di 150 metri dal cerchio di fuoco, causato dalla fuoriuscita di gas dalla conduttura sottomarina

(foto: Manuel Lopez San Martin/Twitter)

Sui social è stato chiamato “occhio di fuoco” il grande incendio scoppiato sulle acque del Golfo del Messico, a circa 150 metri di distanza dalla piattaforma petrolifera Ku-Charly della compagnia Petroleos Mexicanos (Pemex). Secondo l’azienda, il grande cerchio di fuoco è stato provocato da una perdita di gas di una conduttura sottomarina collegata alla piattaforma.

Nella mattina di sabato 3 luglio, per più di 5 ore le fiamme hanno colorato di arancione le acque mosse di fronte alla penisola dello Yucatan, uno dei 31 stati del Messico, situato a sud della Florida. Le squadre di emergenza di Pemex hanno usato grandi quantità di azoto liquido per domare l’incendio, che sembra non aver causato alcuna fuoriuscita di petrolio secondo quanto dichiarato da Angel Carrizales, capo dell’Agenzia messicana per l’energia e l’ambiente.

Né Pemex né Carrizales hanno rilasciato dichiarazioni sui dettagli dell’incidente o relativi alle sostanze andate in combustione sulla superficie del mare. L’azienda ha pubblicato solamente un breve comunicato stampa, riportando la durata dell’emergenza e l’assenza di personale ferito o evacuato dalla piattaforma nelle vicinanze.

🚨 Incendio registrado en aguas del Golfo de México A 400 metros de la plataforma Ku-Charly (dentro del Activo Integral de Producción Ku Maloob Zaap) Una válvula de una línea submarina habría reventado y provocado el incendio Esta fuera de control hace 8 horas pic.twitter.com/KceOTDU1kX — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 2, 2021

Ku-Charly fa parte del grande impianto di Ku Maloob Zaap, il più importante complesso di estrazione petrolifera della Pemex, responsabile del 40% della produzione totale della compagnia. Secondo quanto riportato da Reuters, per l’azienda la perdita sarebbe stata innescata da un malfunzionamento di alcuni macchinari, causato dalle forte piogge e da una “tempesta elettrica” che avrebbero interessato l’impianto negli ultimi giorni.

Pemex, che ha un lungo record di gravi incidenti nelle sue strutture, ha assicurato che indagherà sulle cause dell’incendio e di aver temporaneamente chiuso le valvole delle condutture di petrolio.