una-residenza-modernista-dall’anima-romantica

Tra le vie residenziali di Los Angeles, case moderne di recente costruzione sembrano quasi scomparire e perdersi tra quelle più classiche. A spiccare inaspettata questa villa di Brentwood, contraddistinta dall’estetica fresca e dai dettagli contemporanei. Meg Joannides, di MLK Studio, interior designer con sede a Los Angeles, ha collaborato con lo studio di architettura Mcalpine Architects per dare vita a una residenza contemporanea che offre eleganza e comfort d’altri tempi.

Ph Roger Davies

Come una tenuta del XXI secolo, le alte pareti in mattoni bianchi che configurano l’esterno della casa e gli accenti neri si abbinano al layout aperto per creare uno spazio in dialogo con il rigoglioso paesaggio verde che circonda questo straordinario esempio architettonico. “La visione di questa casa era un ibrido di ultra modernismo e storicismo romantico” – racconta Meg Joannides. “Pali e travi in legno recuperato, un camino in cemento, soffitti a cassettoni e pareti in gesso hanno portato alla luce l’estetica classica mentre le finestre in vetro d’acciaio e i pezzi di design, hanno creato un connubio senza soluzione di continuità di stili sovrapposti. Abbiamo dato vita alla casa dei sogni del cliente’’.

La planimetria di questo spazio principale permette di muoversi attraverso la casa con fluidità: attraverso i giardini fino alla piscina, ogni aspetto è snellito per far sì che nessuno spazio sia disgiunto dal resto della casa. Tutto si intreccia armoniosamente insieme, nonostante i diversi elementi. Apparentemente infinito, il padiglione di vetro che funge da sala d’ingresso e zona giorno, si affaccia su un cortile attraverso le immense vetrate che consento alla luce naturale di irradiare lo spazio. “I proprietari e i loro ospiti possono rilassarsi all’interno e all’esterno dello spazio, ammirando la bellezza del paesaggio che li circonda. Questa è una moderna metamorfosi dei classici portici che caratterizzavano le antiche case vittoriane”, racconta la designer.

Ph Roger Davies

Gli echi dell’architettura tradizionale vengono trasportati anche nella guest house dove pareti bianche rivestite in legno bianco con finiture metalliche richiamano al connubio tra classico e industriale. Ad esempio, le porte moderne in tutta la casa sfruttano al massimo lo spazio, rendono ogni angolo della casa un’area utilizzabile.

“Prima di tutto sono ispirata dai desideri dei clienti, il design deve rivolgersi al loro stile di vita”. – continua Meg Joannides. “In secondo luogo, il mio design è sempre guidato dall’architettura. Abbiamo la fortuna di lavorare su molti progetti in via di costruzione, siamo coinvolti in prima persona nella selezione delle finiture e nella scelta dei dettagli architettonici”.

Ph Roger Davies

“L’arredamento è una combinazione di pezzi creati su misura da MLK Studio, oggetti vintage e arredi iconici. Tra le aziende più importanti troviamo Minotti, Christian Liaigre, Holly Hunt, Lindsey Adelman, Serge Mouille ed Eames per citane alcuni” – continua la designer.

Questa villa incarna la missione professionale e lo spirito di Meg Joannides, nota per rendere vivibili spazi lussuosi dal design ricercato. “Il mio è uno stile senza tempo, incentrato sull’architettura, dal carattere pulito e olistico. Tendo semper a un’estetica europea con un’inclinazione contemporanea. Tuttavia, come detto in precedenza, l’estetica del cliente è dove inizia il design. Collaborare con loro e creare il loro spazio perfetto è sempre l’obiettivo”, conclude Meg Joannides.