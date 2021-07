una-startup-di-intelligenza-artificiale-scelta-da-nasa-e-darpa-prende-casa-in-italia

Neurala si espande in Europa scegliendo il Friuli Venezia Giulia per fare ricerca e sviluppo sui suoi sistemi di visione artificiale

“Le aziende manifatturiere italiane spesso fanno più innovazione di quelle americane. Sono early adopters, avanguardie, come noi lo siamo nell’intelligenza artificiale“, spiega il cofondatore di Neurala, Massimiliano Versace, a Wired. Detto da uno dei massimi esperti globali di deep learning e reti neurali coglie un po’ in contropiede. Eppure Versace ha deciso di aprire una sede in Italia della sua società che ha sede a Boston per trovare nuovi clienti, collaborare con il nostro tessuto industriale e assumere talenti.

Cosa fa Neurala?

Neurala è nata circa quindici anni fa come classico spinoff di un progetto di ricerca maturato presso la Boston University. Ma bisogna fare un passo ancora più indietro per comprendere la portata di questo fenomeno. Esattamente a quando il monfalconese Versace consegue il dottorato in psicologia sperimentale all’Università di Trieste, successivamente quello in sistemi cognitivi e neurali a Boston e infine diventa docente di intelligenza artificiale per di più fondando il Neuromorphics Lab. In questi laboratori vengono avviate diverse collaborazioni fra cui quella per il progetto Darpa Synapse con Hp, che puntava a realizzare un nuovo tipo di computer cognitivo con funzioni e architetture “simili” al cervello dei mammiferi.

Da qui in poi la svolta poiché Versace con i colleghi Anatoli Gorchet e Heather Ames sviluppa un modello di rete neurale che Nasa, Darpa, Air Force Research Labs e altri centri possono impiegare su ogni tipo di robot, anche il rover che per primo ha esplorato Marte. E così quattro dottorati e 19 brevetti dopo Neurala, nel 2013, entra nel programma Techstars per implementare l’intelligenza artificiale su scala commerciale. I suoi software nel frattempo sono stati installati su più di 56 milioni di smartphone, telecamere intelligenti, droni, robot e macchine industriali. Ora la sbarco in Europa.

“Ho deciso di aprire la sede europea di Neurala a Trieste perché nel triangolo compreso fra Torino, Trieste e Bologna ci sono aziende strategiche e perché vogliamo collaborare con eccellenze come Sissa, Università degli Studi di Trieste e Università degli Studi di Udine“, dice Versace. Al momento si stanno vagliando varie opzioni immobiliari, ma la prima fase riguarderà sopratutto la selezione di nuovo personale di vendita e assistenza. Poi saranno poste le basi per realizzare un polo di ricerca e sviluppo sinergico a quello di Boston.

Massimiliano Versace, co-fondatore di Neurala

Il prodotto di punta di Neurala

Nel 2020 Neuralia ha lanciato un software, Visual inspection automation (Via), che garantisce alle imprese l’ispezione della qualità sulle linee di produzione, senza bisogno del consueto e diffuso cloud. Insomma la tecnologia è dove serve, direttamente nelle telecamere o sui macchinari, con vantaggi sotto il profilo della sicurezza informatica. E senza contare i contesti dove la connettività non risulta all’altezza delle esigenze industriali. Tra i partner l’Ima di Bologna, specializzata in packaging, e la Antares Vision, nel Bresciano, leader nelle ispezioni per il controllo qualità e il controllo della filiera.

Neurala vuole arrivare a sviluppare macchine che controllano la qualità di una produzione dalla a alla z. E per qualsiasi prodotto: dai circuiti integrati al cibo. Un tempo si chiamava visione artificiale. Era la capacità di ispezionare un oggetto sfruttando il confronto tra una ripresa e una base dati pre-esistente. Il problema, come spiega Versace, è che questo approccio fallisce quando la differenza tra gli attributi di un buon prodotto e i difetti è altamente qualitativa, sottile e variabile.

La soluzione è nel deep learning, una declinazione dell’intelligenza artificiale. Il software, in questo caso, impara a riconoscere le difformità e quindi a rilevare anomalie produttive. Neurala si affida all’edge learning: la capacità intellettiva artificiale è presente direttamente nelle fotocamere e nelle macchine. In questo modo si opera con una latenza ridotta, a velocità costante e senza riflessi negativi sui costi.

Friuli Venezia Giulia strategico

“Vogliamo continuare a essere un punto di riferimento internazionale, e in particolare per il centro cst Europa, per chi sa coniugare innovazione, ricerca e forti capacità imprenditoriali, con l’obiettivo di creare nuovi posti di lavoro per giovani altamente specializzati“, ha commentato recentemente il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga. La regione è attualmente la terza in Italia per incidenza del numero di startup innovative costituite rispetto alle nuove società di capitali, con circa il 5% del totale nazionale.

A sostegno di questo progetto c’è Friulia. La finanziaria regionale che dagli anni ’60 ha contribuito al successo della rinnovata rete di imprese del territorio.”Il nostro obiettivo come finanziaria regionale è fare venture capital. Investimenti in aziende consolidate o anche startup, ma sempre di minoranza. Poi dopo 5 anni si decide insieme agli imprenditori come procedere“, spiega la presidente Federica Seganti. Friulia ha sottoscritto un aumento di capitale da un milione di euro in Neurala e la sta aiutando nella ricerca della sede e dei partner industriali e tecnici. Prepara il terreno insomma. Perché in una zona dove le imprese spesso sono molto verticali sulle loro attività capita anche che non sappiano che il vicino è un cliente o fornitore ideale.