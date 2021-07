una-startup-tedesca-sta-progettando-un-chiosco-di-pasta-gestito-da-robot

Si chiama DaVinci Kitchen e ha appena raccolto 500mila euro per finanziare il suo chiosco di pasta robotico, che può preparare 40 piatti all’ora

Il robot del chiosco di pasta (foto: DaVinci Kitchen)

Per gli italiani l’idea di un robot che prepara piatti di pasta potrebbe essere un colpo al cuore (e attenzione, a Parigi ha appena aperto una pizzeria in cui le pizze vengono impastata e infornate da un braccio meccanico). Ma in Germania c’è chi scommette su questa idea: DaVinci Kitchen è una startup che ha appena raccolto oltre 500mila euro attraverso un crowdfunding azionario per la creazione di un chiosco di pasta robotico. La campagna di finanziamento si è svolta su Seedmatch e ha raccolto l’adesione di 488 investitori.

Obiettivo di DaVinci Kitchen è aprire un ristorante pilota a Lipsia, la città in cui ha sede la stessa startup, e continuare a raccogliere fondi per avviare la produzione dei chioschi. Il baracchino, come si legge sul sito, è un cubo di circa due metri per lato, al cui centro svetta un braccio meccanico snodato, che, muovendosi tra le varie stazioni che compongono il piano di lavoro (la zona lavaggio, la macchina della pasta, le mensole, le vetrine refrigerate, i fuochi…), può preparare circa quaranta piatti all’ora.

I clienti ordinano attraverso un’app e possono scegliere tra 15 ingredienti disponibili. Attraverso il vetro del chiosco, inoltre, seguono passo passo le fasi della preparazione del piatto. La pasta è solo la prima sfida per DaVinci Kitchen visto che, come ha spiegato il fondatore dell’azienda Vick Jorge Manuel a The Spoon, i chioschi possono essere personalizzati con diversi componenti (per esempio una friggitrice) per ricreare diversi tipi di cucine e di piatti.