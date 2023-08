“Una storia per il Cinema”: la rosa dei vincitori della 4° edizione e quest’anno un premio speciale

“Una storia per il Cinema“, una frase chiara e senza tema di smentita che da’ il nome ad un concorso letterario, giunto alla quarta edizione, che regala la possibilità di trasformare un libro in un film.

Rispetto ai concorsi tradizionali, come si può ben intuire dal titolo, ‘Una Storia per il Cinema’ ha la particolarità di offrire come premio la realizzazione di lungometraggi e web serie tratte della storia in concorso o un corso di sceneggiatura.

Dopo il successo delle prime tre edizioni,“Una storia per il cinema” quest’anno ha visto trionfare la scrittrice Elvira Trap con il libro “La festa di Alice”, uno storico-western che racconta la storia di cinque donne – realmente esistite – dell’America degli anni 20.

“Happy Birthday Elisabetta” di Zara, invece ha vinto il secondo premio. Questo progetto, di genere drammatico/horror, diventerà un cortometraggio.

Al terzo posto invece “Falene” di Matteo Mantero. Quest’ultimo vince la possibilità di ottenere la partecipazione ad un corso di sceneggiatura.

A differenza degli altri anni, quest’anno per la prima volta c’è stato anche un premio speciale del Pubblico: lo ha ottenuto l’autrice Chiara Forlani con “Delitto sull’isola bianca”.

Ideatrice del premio è l’attrice/regista Monica Carpanese che ha rilasciato alcune dichiarazioni ai nostri microfoni.

Una storia per il cinema è giunta alla quarta edizione ed è sempre più un successo. Come nasce l’idea?

“Sono una lettrice assidua, l’idea non poteva non arrivare che leggendo. Mentre leggevo alcuni romanzi visualizzavo nella mia mente proiettate, ho ritenuto fosse davvero un peccato non farle vedere agli altri così come le vedevo nella mia mente ed è nato così il premio”.

Qual è il bilancio del concorso dopo 4 edizioni?

“Assolutamente positivo. Anno dopo anno stiamo crescendo sotto ogni aspetto. Cerchiamo sempre di abbracciare più generi ed anche la vittoria di “A casa di Alice”, un romanzo storico-western, lo dimostra”.

