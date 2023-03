una-vespa-entra-nell’abitacolo-la-conducente-sbanda-e-si-ribalta

Una vespa entra nell’abitacolo, la conducente 75enne si spaventa sbanda e perde il controllo della vettura che si ribalta. È accaduto ieri alle 12 sulla Sp13 a Morro d’Alba, sulla rotatoria lungo la strada che porta alla frazione Sant’Amico. In volo si alza l’eliambulanza Icaro da Torrette per soccorrere il marito della donna seduto accanto a lei, 80enne e cardiopatico. Era rimasto incastrato nell’abitacolo dopo il ribaltamento. Nel prendere il cordolo della rotatoria la donna avrebbe perso il controllo dell’utilitaria finita in pochi secondi fuoristrada. Allertato il numero di emergenza 112, sul posto sono accorse l’ambulanza della Croce Gialla di Chiaravalle, l’automedica, i vigili del fuoco e i carabinieri. Raggiunta la vettura, le condizioni più critiche sono apparse quelle dell’uomo, rimasto incastrato nell’abitacolo mentre la donna è riuscita ad uscire da sola dalla vettura ribaltata. Una volta atterrato Icaro, il personale sanitario dopo aver stabilizzato l’anziano lo ha caricato in eliambulanza per portarlo in codice rosso all’ospedale di Torrette. Le sue condizioni sono gravi ma non l’80enne non sarebbe in pericolo di vita. Nessun’alta vettura è stata coinvolta nell’impatto.

Vito Califano