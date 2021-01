una-vita-18-24-gennaio-2021-anticipazioni-e-trame-spagnole

Una Vita anticipazioni 18-24 gennaio 2021

Cosa succede nelle prossime puntate di Una Vita in onda dal 18-24 gennaio 2021? Stiamo parlando della telenovela spagnola trasmessa dal 15 aprile 2015 sull’emittente televisiva La 1 di TVE. In Italia, invece, la soap va in onda dal 22 giugno 2015 su Canale 5. Cosa succede quindi nelle prossime puntate della soap in onda in Italia su Canale 5 dal 18-24 gennaio 2021?

Dopo quanto visto nelle puntate precedenti, adesso Marcia può finalmente fare ritorno ad Acacias per stabilirsi a casa di Felipe e ricevere l’affetto dei vicini. Genoveva intanto, dopo aver parlato con il passato avvocato di Ursula, invita la baronessa Hirsch a casa sua per sbarazzarsi della sua cameriera.

Rosina sprona invece la gelosia di Susana nei confronti di Felicia al fine di impedire l’appuntamento con Armando. Intanto Bellita, dopo essersi vista sullo schermo e non essersi piaciuta, confessa ad Alfonso di non voler più girare il film. Così il produttore li minaccia dicendo che se lei non reciterà allora neanche Camino e Cinta lo faranno. Nel frattempo continua la farsa di Genoveva che finge gentilezza nei confronti di Marcia, mentre Ursula la convince a non sfrattarla di casa e le chiede un nuovo piano ha per evitare il matrimonio tra l’avvocato e la brasiliana.

Più tardi Yolanda scopre che Mauro è partito per Bilbao e decide di seguirlo: è innamorata di lui. In seguito Felipe chiede a Ramón e Casilda di fargli da testimoni al suo matrimonio. Ormai infatti è tutto pronto per dare inizio alla cerimonia, almeno fino a quando qualcuno non irrompe in chiesa interrompendo il magico momento. Cosa sta succedendo adesso?

Nel frattempo ha inizio una nuova crisi familiare in casa Palacios. Se da una parte i Domínguez festeggiano Cinta e Camino che reciteranno nel film mentre fantasticano sul loro futuro da star del cinema, dall’altra Alfonso Carchano ha una novità per le giovani donne: solo una di loro parteciperà al suo lungometraggio. Tornando invece al matrimonio di Felipe e Marcia scopriamo che questo è interrotto dalla comparsa del marito creduto defunto della ragazza: Santiago. Alla sua vita la futura signora Álvarez Hermoso è colpita da una crisi respiratoria. In questo modo il loro sogno d’amore finisce lasciando Felipe in frantumi pronto a essere raccolto dalle mani della perfida Genoveva.

