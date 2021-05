una-vita-anticipazioni-dal-10-al-16-maggio:-la-morte-di-ursula

Si chiude un importante capitolo con l’uscita di scena dell’ex istitutrice; questo non è l’unico colpo di scena della prossima settimana: Bellita è ormai in fin di vita e Maite lascia Camino

Le anticipazioni di Una Vita annunciano la morte di Ursula, che avverrà nel corso delle puntate italiane in onda da lunedì 10 a sabato 16 maggio 2021. Ad Acacias tutti si preparano per trascorrere la Vigilia di Natale con i propri cari. Israel confessa a Marcia di essere davvero innamorato di lei. Sebbene sia arrabbiata, la Sampaio non lo allontana. Ursula continua a tormentare Genoveva e arriva anche a insinuare che il padre del bambino che aspetta non sia Felipe, ma Santiago. L’uomo mostra a Marcia i due biglietti per Cuba e lei accetta di partire. La Salmeron è d’accordo con questa decisione, ma ricorda a Israel che prima di andarsene deve occuparsi di Ursula. Ora sta per annunciare il suo matrimonio con Felipe ai vicini e non vuole problemi.

Ursula si avvicina a Marcia e la avverte dei rapporti che ci sono tra Genoveva e Santiago. La giovane le dà uno spintone e suscita scalpore nel ricco quartiere. Dopo di che, la Salmeron rivela a Israel il luogo in cui dovrà uccidere Ursula. L’uomo, però, teme di finire in una trappola. La Dicenta si reca poi da Felipe, a cui fa sapere che Genoveva è d’accordo con Andrade e che Santiago è solo un impostore, fatto arrivare ad Acacias per allontanarlo da Marcia. L’avvocato non vuole credere alle sue parole e si arrabbia, al punto tale che cerca di strangolarla. La Salmeron agisce in tempo per evitare che Felipe uccida Ursula. A questo punto, la Dicenta prepara la sua vendetta contro Genoveva e chiede al prete di confessarla. In seguito si reca al crocevia per incontrare la sua nemica. Proprio quando sta per pugnalarla, Santiago spara. Così, Ursula muore!

Le anticipazioni di Una Vita segnalano che le analisi confermano che Margarita ha avvelenato Bellita. Quest’ultima, ignara di quanto si è appena scoperto, chiede alla sua famiglia di rintracciare l’amica per invitarla a cena. Cinta mette in atto un piano, grazie all’aiuto di Liberto ed Emilio, per far arrestare la donna. José, Cinta e Arantxa attendono che i medici trovino l’antidoto giusto per salvare Bellita. La nota cantante è ormai in fin di vita e chiede alla figlia di non rinunciare al suo debutto. La ragazza decide di rispettare la volontà di sua madre, che sembra essere vicina alla morte.

Maite è preoccupata per l’entusiasmo che Camino mostra per la loro relazione. Infatti, le consiglia di stare attenta, ricordandole che il loro è un amore proibito. Intanto, Liberto discute con Rosina sulla gestione della futura galleria d’arte. La Rubio si sente messa da parte dal marito in favore di Maite. La pittrice parigina decide di chiudere la sua relazione con Camino, a cui fa sapere che il giorno seguente lascerà Acacias, spezzandole il cuore.

Cesareo, Servante e Jacinto cantano di fronte alle domestiche con risultati pessimi. Il guardiano è pronto così ad annullare l’esibizione.