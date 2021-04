una-vita-anticipazioni-dal-26-aprile-all’1-maggio:-margarita-smascherata

Le anticipazioni delle puntate di Una Vita che andranno in onda da lunedì 26 aprile a sabato 1 maggio 2021 segnalano importanti svolte per i protagonisti. Felipe decide di organizzare una romantica cena per chiedere a Genoveva di diventare sua moglie. La Salmeron, però, non accetta la proposta di matrimonio, tanto che afferma di voler crescere il bambino che aspetta da sola e lontano da Acacias. Marcia sospetta di Santiago, soprattutto dopo averlo beccato mentre parla in strada con Ursula. Nel frattempo, Genoveva consegna all’uomo una grossa somma di denaro. Promettendogli ancora più soldi, la Salmeron consiglia a Santiago di fare ciò che gli ha chiesto.

L’uomo è abbastanza dubbioso e appare sconvolto dalla richiesta. Nonostante ciò, accetta. Felipe chiede nuovamente a Genoveva di sposarlo. Questa volta, l’Alvarez Hermoso riceve un bel sì come risposta. Nel frattempo Andrade manda Velasco a minacciarla. La Salmeron non appare per nulla intimorita. Finalmente Marcia ha la conferma che Santiago le sta mentendo e quando torna dal tribunale, dove ha deposto per il processo contro Andrade, lo accusa di essere un imbroglione. Lui le mostra i biglietti per Cuba, ma la Sampaio insiste nel voler conoscere la verità.

Nelle prossime puntate di Una Vita, dopo essere svenuta, Bellita resta per tanto tempo incosciente e non dà alcun segno di miglioramento. Il ricostituente prescritto dal medico, purtroppo, non dà i risultati sperati. La famiglia Dominguez non può non temere il peggio. José, Cinta e Arantxa sono molto preoccupati per le condizioni di salute di Bellita. Attraverso una lettera, il dottore fa sapere loro che nel sangue della cantante c’è qualcosa di strano e che potrebbe essere abbastanza grave. A questo punto, Cinta decide di annullare il suo debutto e José Miguel salta uno spettacolo senza avvisare. Esther lo avverte che rischia di perdere il suo posto nella compagnia. Nel momento in cui Bellita sembra migliorare, Margarita viene finalmente smascherata! Emilio la becca mentre versa del veleno nel tè.

Maite promette a Camino che rimanderà il suo ritorno a Parigi, in quanto non vuole separarsi da lei. In cambio, però, le chiede di fingere di fronte ai vicini di provare interesse per un ragazzo. Felicia è sempre più determinata a trovare un pretendente per la figlia, che inaspettatamente si mostra accondiscendente. Il primo ragazzo che si presente viene, però, bocciato. Cesareo, invece, sospetta che Camino stia continuando a vedere di nascosto Maite. Proprio mentre le due sono insieme, il vigilante va a bussare alla porta della pittrice.

Agustina è turbata dall’arrivo di un biglietto misterioso e si prepara a lasciare Acacias, rivelando ai colleghi che deve raggiungere sua sorella in difficoltà. Marcelina accetta l’aiuto di Servante per farsi estrarre un dente. Intanto, Jacinto e Casilda capiscono che la zia Anita voleva, in realtà, che prendessero parte alla lotteria natalizia. Così, entrambi sperano di nuovo di poter diventare ricchi.