Anticipazioni sui nuovi episodi della soap Una Vita, dal 27 giugno al 3 luglio, in onda su Canale 5 dalle 14.10 circa. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Il matrimonio tra Genoveva e Felipe

Nuovi colpi di scena attendono i telespettatori dell’amata soap spagnola Una Vita, in onda tutti i giorni in daytime su Canale 5. Gli episodi in onda da domenica 27 giugno a sabato 3 luglio 2021 affronteranno diversi temi delle scorse settimane. Ma andiamo con ordine. Felipe è pronto a sposarsi con Genoveva, anche se l’avvocato ha ancora tanti dubbi su questo grande passo,. Rosina e Liberto sono i suoi testimoni. Marcia, dopo aver scoperto l’alleanza tra Santiago e Salmeron, cerca di raggiungere in tempo la chiesa per impedire la cerimonia. Ma la Sampaio non riesce nel suo intento: ormai Felipe e Genoveva sono uniti in matrimonio. La giovane, ormai stanca e stressata dall’evento, si accascia a terra nella chiesa, perdendo i sensi. Marcia si sveglia il giorno dopo in ospedale.

La donna respinge Santiago – ormai considerato un traditore – che è stato al suo fianco tutta la notte. Marcia, infatti, non ha alcuna intenzione di seguirlo a Cuba e, dopo aver lasciato la pensione, chiede a Casilda di andare a vivere insieme alla servitù. Intanto Felipe e Genoveva tornati ad Acacias dopo il viaggio di nozze, scoprono che Marcia è rimasta in città. La Salmeron spinge il suo neo marito per liberarsi di Agustina, ma l’avvocato non cede. Felipe non riesce però a non pensare alla situazione di Marcia. Ma Genoveva ha altri problemi a cui pensare: Padre Anrubia, ex confessore di Ursula, rivela a Mendez come scoprire l’identità dell’assassino.

Leggi anche —–> Roberta Bruzzone prima e dopo: com’era e com’è la protagonista di Ballando Con Le Stelle

Leggi anche —–> Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi nuove rivelazioni: accordo con l’ex

L’arresto di Maite

Intanto l’arresto di Maite ha gettato nello sconforto Camino, la quale chiede a Liberto di poterla vedere. Mendez interroga ancora Pasamar, ma ancora non sappiamo chi abbia denunciato la pittrice. Il mistero verrà svelato ben presto: a denunciarla è stata Concha Lopez, lavandaia che vive in periferia. In compagnia di Emilio si reca dalla donna, la quale nega di essere stata pagata per denunciare Maite.

Camino è infatti convinta che ci sia lo zampino di sua madre dietro tutto questo. Acacias è in festa per la nascita del piccolo Moncho, figlio di Lolita e Antonito. Intanto, Bellita incontra per la prima volta Julio, ma Josè Miguel nascondere la vera identità del giovane.