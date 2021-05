una-vita-anticipazioni-italiane-giugno-2021:-un-addio,-segreti-svelati

Nel quartiere di Acacias 38 le tensioni per i protagonisti sono all’ordine del giorno. Ma cosa accade nelle puntate italiane di Una Vita che andranno in onda a giugno 2021? Non mancano di certo i colpi di scena nel ricco quartiere spagnolo, dove qualcuno esce allo scoperto, mentre Ursula semina il panico anche dopo la sua morte. Tra segreti e minacce, Genoveva e Santiago continuano a essere grandi nemici. Nel frattempo, arriva la confessione di Julio, il quale rivela finalmente il motivo per cui è giunto ad Acacias. Ad attirare l’attenzione del telespettatori sarà la storia di Maite e Camino, visto che Felicia scopre ogni cosa!

Marcia esce dal carcere, Santiago sfugge alla morte

Nelle prossime puntate il pubblico continuerà a vedere Felipe pronto a tutto pur di liberare Marcia, finita in carcere con l’accusa di omicidio. Grazie all’aiuto di Cesareo, l’avvocato riesce a individuare un vigilante che ha visto la Sampaio girare per il quartiere proprio quando Ursula veniva uccisa. In questo modo, Marcia esce finalmente di prigione e può tornare a casa. Nel frattempo, però, Santiago/Israel rischia grosso! Ora Genoveva ha come scopo quello di eliminare definitivamente il suo vecchio alleato, che potrebbe raccontare tutti i suoi segreti a Felipe.

Santiago subisce un attentato, a cui fortunatamente riesce a sopravvivere, grazie all’arrivo di Cesareo. Dopo quanto accaduto, l’uomo non intende fare alcuna denuncia. Sa già che dietro questo attacco c’è proprio Genoveva e decide nuovamente di affrontarla. Tutto questo accade all’insaputa di Marcia e Felipe.

Ursula, anche dopo la sua morte continua a seminare il panico

Anche dopo la sua morte, Ursula continua a seminare il panico ad Acacias. Le anticipazioni di Una Vita segnalano che tutti ricevono le lettere che la Dicenta ha scritto prima di morire. Tra questi anche Agustina, che scopre un’altra verità su quanto accaduto tempo fa. La domestica decise di togliersi la vita, dopo aver scoperto di essere gravemente malata. Fortunatamente si salvò e, solo qualche settimana fa, ha scoperto che dietro tutta questa storia c’era Ursula. Con la complicità di un medico, la Dicenta aveva messo in atto questo piano per liberarsi della povera Agustina.

Ora, attraverso una lettera, l’ex istitutrice fa sapere alla domestica che anche Genoveva era una sua complice. Agustina non reagisce bene a questa notizia, tanto che si scaglia contro la Salmeron, spingendola a terra! Felipe cerca poi di far tornare la pace tra le due. Anche Genoveva riceve una lettera di Ursula, che le fa sapere il suo piano di vendetta, e sviene. La Salmeron scopre così che Marcia è finita in prigione per un preciso scopo: rovinare la vita a lei.

Felipe riceve la sua lettera, ma è l’unico a non leggerla. Infatti, l’avvocato commette un grande errore, strappandola. Ramon, invece, scopre che dietro il suo tentato omicidio di qualche tempo c’era lo zampino di Genoveva. Non sa, però, se confessare questa verità a Felipe oppure no.

La storia di Maite e Camino esce allo scoperto, Felicia furiosa

Per Maite e Camino in Una Vita la situazione a giugno 2021 peggiora drasticamente. Liberto le ha scoperte in un tenero abbraccio e ora non come agire. Decide di cercare un po’ ovunque consigli, ma senza rivelare a nessuno quanto scoperto, neanche a Rosina. Ma ecco che durante la mostra Maite mette in esposizione il ritratto di Camino senza veli. Felicia inizia ad avere dei sospetti, che aumentano quando la figlia decide di lasciare Ildefonso. Il pubblico vedrà la ristoratrice recarsi da Liberto per avere più informazioni su Maite.

In questa circostanza, il Seler confessa ciò che ha scoperto! Così, Felicia scopre cosa sta accadendo tra Camino e Maite! Come si può immaginare, la ristoratrice non reagisce bene. Intanto, i Palacios si ritrovano a vivere una situazione spiacevole. Ildefonso sfida a duello Antonito. Solo grazie all’aiuto di Felipe, Ramon riesce a salvare suo figlio.

Arantxa ha un segreto, poi lascia Acacias e dice addio ai Dominguez

Nel corso delle prossime puntate, Arantxa riceve una telefonata misteriosa. Non ne fa parola con nessuno, ma è evidente che sia preoccupata. Decide poi di rivelare a Fabiana cosa sta realmente accadendo: sua zia è morta e ha lasciato, a lei e ai suoi cugini, un’importante eredità. Per ereditare questa fortuna deve, però, tornare a vivere sul territorio basco. Questo significa che deve lasciare Acacias e la famiglia Dominguez. Arantxa non ha alcuna intenzione di separarsi da Bellita, José e Cinta, così decide inizialmente di non accettare l’offerta.

Fabiana, però, prende la situazione in mano e decide di agire alle spalle a fin di bene. La madre di Cayetana confida ai Dominguez cosa sta accadendo ad Arantxa. Convinti anche loro che la cameriera debba iniziare una nuova vita attraverso questa grande opportunità, iniziano a trattarla male. In questo modo, tentano di allontanarla. Alla fine, Arantxa decide di lasciare Acacias e, ovviamente, il saluto con i Dominguez è commovente.

Julio confessa di essere il figlio illegittimo di José

Le anticipazioni segnalano che Emilio confida a José i suoi sospetti sul nuovo arrivato, Julio. Il giovane Pasamar teme che il ragazzo sia giunto ad Acacias per fare qualche torto ai Dominguez. José Miguel lo affronta e scopre che è suo figlio! L’aspirante attore, inizialmente, ha una reazione fredda e distaccata, ma poi decide di conoscere il ragazzo.