una-vita-anticipazioni-italiane-luglio-2021:-un-omicidio-e-due-matrimoni

Importanti svolte e tragedie: le prossime puntate di Una Vita in onda a luglio 2021 terranno i telespettatori col fiato sospeso. Per il pubblico di Canale 5 è arrivato il momento di dire addio a Marcia, mentre Acacias si prepara a celebrare ben due matrimoni.

Maite picchiata in prigione, Susana e Armando tornano

Camino continua a cercare delle risposte ed è convinta che dietro l’arresto di Maite ci sia la denuncia di sua madre. Grazie all’aiuto di Liberto, scopre che a denunciare la pittrice è stata una lavandaia che vive in periferia, si chiama Concha. La giovane Pasamar è sicura che Felicia abbia convinto la donna a sporgere denuncia. Susana e Armando fanno ritorno ad Acacias, ma nessuno sembra voler rivelare loro cosa sta accadendo.

Con la complicità di Emilio, Camino si reca dalla lavandaia, per farsi dire la verità. Il segreto viene presto a galla e Liberto spiega ad Armando la situazione di sua nipote. Il diplomatico, che era già a conoscenza dell’orientamento della pittrice, giura che farà di tutto per aiutarla. Intanto, nel carcere Maite subisce violenza fisica.

Maite esce di prigione, Camino decide di sposare Ildefonso

La povera pittrice viene picchiata da altre detenute e Camino è devastata, secondo le anticipazioni di Una Vita. Armando tenta di dare protezione alla nipote, non riuscendoci. Ed ecco che Felicia presenta un patto: potrebbe aiutarli a far rilasciare Maite, ma solo se convincerà Camino a sposare Ildefonso. Inoltre, la pittrice dovrà poi lasciare Acacias.

A trovare una soluzione ci pensa Ildefonso, che torna ad Acacias rivelando di essere riuscito a negoziare con la lavandaia, la quale ritira la denuncia. Così, Maite esce di prigione. Ovviamente, non può tornare dalla sua Camino, che intanto perde di nuovo la parola!

La giovane Pasamar promette alla pittrice che fingerà di tornare alla sua vecchia vita, dimostrando a tutti di aver dimenticato la loro storia. Tutto questo sperando che un giorno possano ritrovarsi. Mantenendo questa promessa, Camino chiede a Ildefonso di diventare suo marito!

Marcia e Genoveva si scontrano, Santiago lascia Acacias

La situazione per Genoveva si complica. Infatti, Mendez annuncia di avere un testimone che l’accusa di essere la responsabile dell’omicidio di Ursula. Santiago ascolta di nascosto la conversazione tra Felipe e il Commissario e intuisce che è arrivato per lui il momento di fuggire. Nel frattempo, la Salmeron riesce a raggiungere un altro dei suoi obbiettivi: eliminare Agustina.

Felipe, infatti, chiede alla domestica di continuare a lavorare per lui solo nel suo vecchio appartamento. Per gli Alvarez Hermoso arriva così una nuova cameriera, Laura. Quest’ultima genera non pochi sospetti sia in casa di Genoveva che in soffitta. Santiago lascia Acacias, ma prima tenta di convincere Marcia a seguirlo. La Sampaio non ha alcuna intenzione di perdonarlo e resta nel quartiere.

Non solo, Israel decide di avere un ultimo confronto con Genoveva. I due si lasciano andare a un’accesa discussione, che viene ascoltata da Laura. Oltre ciò, si apre una nuova discussione tra Genoveva e Marcia. La prima spiega a Felipe, fingendo, che la Sampaio ha tentato di buttarla dalle scale. In quanto sa che sua moglie è incinta, l’avvocato è costretto a cacciare via la sua amata.

Marcia muore in Una Vita, uccisa da Genoveva: prima racconta la verità a Felipe

La situazione ad Acacias si complica e Marcia decide finalmente di confessare a Felipe quello che ha scoperto da Andrade su Genoveva e Santiago. La Salmeron, ovviamente, si difende dichiarando che la Sampaio sta mentendo. Ora, però, Mendez accusa sia lei che Santiago di essere i responsabili dell’omicidio di Ursula.

Felipe vorrebbe avere un altro confronto con la Sampaio, che invece sta per incontrare la Salmeron. Le due rivali si scontrano e qui avviene la tragedia. Infatti, Genoveva uccide Marcia. Un grande dolore per Felipe, che scopre che proprio sua moglie è sospettata di aver ucciso la povera Sampaio. A questo punto, l’avvocato decide di mettere in atto un piano, con l’aiuto di Mendez, per scoprire la verità.

Cinta ed Emilio decidono di sposarsi, Bellita scopre la verità su Julio

Ad Acacias arriva Alodia, la cugina di Julio. La ragazza, dopo la partenza di Arantxa, diventa la nuova domestica dei Dominguez. Intanto, Cinta torna nel quartiere dopo la tournée. Dopo di che, insieme a Emilio decide di sposarsi al più presto. Bellita, invece, inizia ad avere dei particolari sospetti su José Miguel. Scendendo nel dettaglio, la cantante ha dei dubbi sull’orientamento del marito, in quanto nota l’importante rapporto che è nato tra lui e Julio.

Cinta, intanto, riceve una bella offerta per fare una tournée in Argentina. A questo punto, crede che sia arrivato il momento di sposare Emilio. A casa Dominguez, però, avviene il caos. Bellita affronta finalmente José Miguel, il quale le confessa tutta la verità su Julio. Ebbene, la cantante non prende affatto bene la confessione, tanto che lo caccia di casa!

Ora ad Acacias ci sono ben due matrimoni da celebrare: quello di Cinta ed Emilio e quello di Camino e Ildefonso.

Moncho in ospedale, la decisione di Lolita

Per i Palacios continuano i problemi con Moncho. Antonito e Ramon sono costretti a esercitarsi con l’urlo di Jacinto per farlo smettere di piangere. Fortunatamente riescono a trovare la soluzione giusta, ma si presenta un nuovo dilemma. Lolita vuole far battezzare il piccolo con le acque di Cabrahigo. Ramon alla fine accetta la sua proposta.

Mentre lui e Antonito sono a Cabrahigo, il piccolo Moncho si sente male e viene trasportato in ospedale. Per fortuna nulla di grave e così si torna a pensare al battesimo. Dopo qualche battibecco in casa Palacios, Lolita decide di rimandare tutto.