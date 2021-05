una-vita-anticipazioni-italiane-maggio-2021:-arresti,-una-morte-cambia-tutto

Le puntate di Una Vita che andranno in onda in Italia a maggio 2021 saranno ricche di grandi colpi di scena. Scendendo nel dettaglio, i telespettatori si ritroveranno a dire addio a uno storico personaggio: Ursula. Intanto, Santiago decide finalmente di rivelare a Marcia la sua vera identità. Nel frattempo, non mancano i problemi per Maite e Camino, che continuano a lottare per il loro amore. Per quanto riguarda i Dominguez, il pubblico assisterà a delle svolte importanti secondo le anticipazioni.

Santiago rivela a Marcia chi è davvero, Ursula si prepara a morire

La verità sull’identità di Santiago esce fuori nelle prossime puntate di Una Vita. Finalmente, rivela di non essere il marito di Marcia, che è effettivamente morto. Lui è Israel, il suo fratello gemello. Inaspettatamente, la Sampaio decide di non allontanarlo dopo aver scoperto verità. Anche Ursula scopre tutta la verità, attraverso Andrade. Invece, Genoveva è impegnata nell’organizzazione del suo matrimonio con Felipe. Non sa che ormai la Dicenta ha capito cosa sta per accadere. L’ex istitutrice mette in atto un piano, convinta che sta per essere uccisa da Genoveva. Prima provoca una discussione al centro di Acacias con Marcia. Poi si impossessa di un fazzoletto della Sampaio.

Ursula muore e Marcia viene arrestata per omicidio

Ursula non ha torto, in quanto la Salmeron consegna a Santiago/Israel una pistola, che gli servirà per ucciderla il giorno successivo. I due, però, hanno un duro confronto. Certa che potrebbe accadere il peggio, Genoveva confessa a Santiago di essere incinta del suo bambino! Avviene anche una discussione tra Felipe e Ursula. La Salmeron, in questa occasione, riesce a impedire all’avvocato di uccidere l’ex istitutrice. Marcia e Santiago/Israel sono pronti a lasciare Acacias e a iniziare una nuova vita a Cuba insieme. La loro partenza viene bloccata da Mendez, che arresta la Sampaio. Quest’ultima viene accusata di aver ucciso Ursula!

Bellita in fin di vita, Margarita finalmente viene smascherata

Bellita è fin di vita e i dottori sembrano non riuscire a trovare la medicina giusta. Intanto, Emilio scopre Margarita che inserisce un liquido nel tè della cantante. Dunque, la verità sul subdolo piano messo in atto dalla donna esce fuori. I Dominguez, però, decidono di non rivelare a Bellita cosa è realmente accaduto. Grazie alla fiala trovata da Emilio, i medici possono confermare che Bellita è stata avvelenata con un potente veleno. Cinta sceglie di esibirsi per sua madre, mentre José Miguel resta a casa. L’attore crede che sua moglie stia morendo, in quanto sembrano non essersi più speranze.

Improvvisamente, Bellita si sveglia! La cantante, non sapendo cosa è accaduto, chiede notizie di Margarita. José ha intenzione di rivelarle la verità, ma Arantxa lo ferma. La domestica è convinta che Bellita debba ancora riprendersi. Nel frattempo, Mendez informa i Dominguez che Alfonso Carchano è stato arrestato. Non solo, la Del Campo scopre poco dopo cosa le ha fatto Margarita. Ad Acacias, intanto, arriva Julio, un ragazzo che chiede informazioni proprio sui Dominguez.

Camino pronta a lasciare Acacias insieme a Maite

La storia d’amore di Maite e Camino prosegue, ma non nel migliore dei modi. Le due si nascondono e la pittrice parigina si rende conto del fatto che la loro è una relazione impossibile. Decide così di lasciare Acacias. Non appena scopre le sue intenzioni, Camino sceglie di agire. Prepara una valigia e si reca a casa di Maite, a cui annuncia di essere pronta a partire con lei. La pittrice, alla fine, fa un passo indietro e rimanda la sua partenza, colpita dall’importante gesto della Pasamar.

Nel frattempo, Rosina trova un pretendente per Camino, come le ha chiesto Felicia. Così, arriva ad Acacias Ildefonso!