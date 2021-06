Una Vita anticipazioni, la partenza di Cinta: dimenticherà Emilio?

Continuano gli episodi di ‘Una Vita’, la nota soap opera spagnola che ha riscontrato sin da subito un enorme successo.

Come sempre, la serie riserva numerosi colpi di scena ed imprevedibili sorprese. Le vicende raccontate nella soap hanno infatti fatto sì che migliaia di telespettatori restassero incollati al piccolo schermo per scoprire cos’altro ha in serbo la misteriosa storia. Stavolta, la protagonista indiscussa sarà Cinta che deciderà di accettare la proposta del tour e di continuare a rincorrere la sua grande passione per il canto. Ecco quello che accade.

Le prossime anticipazioni di ‘Una Vita’: il tour di Cinta

Nelle scorse puntate, la bella cantante aveva infatti deciso di accantonare il suo talento canoro e di aiutare il più possibile la sua famiglia, dato che stava attraversando un momento davvero difficile.

Bellita ha infatti rischiato la vita, facendo preoccupare sia Cinta sia José Miguel. Dopo essersi ripresa, la donna ha poi voluto denunciare Margarita: i due coniugi sono stati così arrestati e tenuti finalmente distanti dalle loro vite. Intanto, Cinta ha appunto ricevuto una bellissima offerta: si tratta di un tour musicale a cui lei dovrebbe prendere parte.

Il produttore le fa nuovamente pressione, e la cantante non può non riflettere sul da farsi. Sarà proprio Emilio ad incitarla a partire per farle realizzare il suo più grande sogno. Cinta decide così di andare via da Acacias e di spostarsi in Andalusia per prendere parte al tour. La donna si saluta malinconicamente con Bellita e José Miguel, oltre che con Emilio che è naturalmente molto triste per la sua partenza.

Durante l’assenza della cantante, proprio Emilio dovrà affrontare ulteriori problemi nella sua famiglia: Maite viene arrestata e Camino vuole a tutti costi scoprire chi sia la persona che l’ha denunciata. Intanto, Emilio scopre che Cinta ha chiamato per raccontare quello che sta accadendo in Andalusia, ma non ha affatto chiesto del suo fidanzato.

Il giovane resta così molto deluso e crede che lei si sia già dimenticata di lui. In realtà, non è affatto così: la cantante non aspetta altro che sposare il Pasamar. La dimostrazione la si ha quando la giovane torna finalmente ad Acacias e corre tra le braccia di Emilio.

Nel frattempo, accadono altre vicende tempestose: ad esempio, José Miguel scopre che Julio è suo figlio illegittimo. Bellita non sa però ancora nulla, e José non riesce a dirglielo. Non resta che attendere le prossime puntate di ‘Una Vita‘ per scoprire cosa succederà.