una-vita-anticipazioni:-marcia-svela-il-segreto-di-genoveva-a-felipe,-svolta

Le anticipazioni di Una Vita segnalano una svolta ad Acacias per il triangolo amoroso composto da Felipe, Marcia e Genoveva. Nelle prossime puntate, l’Alvarez Hermoso inizia ad avere non pochi dubbi sulla sua futura moglie. Confidandosi con Ramon, l’avvocato ammette di essere abbastanza sospettoso. Nonostante ciò, è sempre più convinto nel voler prendersi le sue responsabilità, in quanto Genoveva è incinta. Pertanto, i preparativi del matrimonio proseguono. E mentre tutti si preparano a prendere parte alle nozze, Marcia si ritrova di fronte a una verità sconvolgente.

La Sampaio accetta di incontrare in carcere Andrade. Il malvivente chiede a Mendez di poter avere un confronto con Marcia e Santiago. Quest’ultimo non ha alcuna intenzione di avere questo incontro e tenta di convincere la Sampaio a non recarsi in prigione. Ma la brasiliana decide di fare di testa sua e, curiosa di scoprire cosa Andrade voglia dirle, va a questo colloquio. Santiago/Israel non arriva in tempo per fermarla. Ed ecco che, nel corso di questo confronto, Marcia scopre la verità.

Genoveva e Santiago sono alleati. È stata la Salmeron a far arrivare l’uomo ad Acacias, con lo scopo di separare Marcia e Felipe. Dopo aver scoperto il grande segreto, nelle prossime puntate di Una Vita, la Sampaio affronta Israel. Non ha alcuna intenzione di perdonarlo per questa enorme bugia e decide di fermare il matrimonio di Felipe e Genoveva. Una corsa contro il tempo, che non produce il risultato sperato. Infatti, Marcia non riesce a impedire le nozze e, quando l’Alvarez Hermoso pronuncia il suo sì, sviene di fronte a tutti.

Quando si sveglia il giorno dopo, ormai Felipe ha sposato Genoveva. Le anticipazioni segnalano che Marcia decide di restare ad Acacias, mentre Mendez ha un nuovo sospettato per l’omicidio di Ursula. Si tratta proprio della Salmeron e c’è un testimone che conferma. Santiago, dopo aver scoperto questa situazione, sceglie di iniziare la vita che desidera a Cuba e chiede a Marcia di fare lo stesso.

Pertanto, Israel ha un ultimo confronto con Genoveva prima di partire e propone alla Sampaio di partire insieme. La brasiliana, però, non ha intenzione di perdonarlo e non accetta la proposta. Ebbene, in seguito, Marcia decide finalmente di raccontare a Felipe tutto quello che Andrade le ha rivelato su Genoveva. Quest’ultima la accusa di mentire e l’avvocato è costretto a intervenire per separarle.

Dopo di che, l’Alvarez Hermoso fa giurare alla moglie che non ha nulla a che fare con l’arrivo di Santiago. Mendez è sempre più convinto che Genoveva e Israel c’entrano con la morte di Ursula e Felipe rivela a Liberto cosa ha appena scoperto. A questo punto, la situazione degenera e la Salmeron decide di avere un incontro da sola con Marcia!