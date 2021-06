Le anticipazioni delle prossime puntate di Una Vita rivelano alcuni colpi di scena inaspettati che hanno per oggetto soprattutto la storia tra Felipe, Genoveva e Marcia. Il triangolo amoroso affetto da numerosi inganni e bugie posti in atto da Genoveva per avere tutto per se l’avvocato e allontanarlo dalla Sampaio sembra essere giunto ad una svolta determinata anche dalle rivelazioni rese da Ursula post mortem.

Una-Vita-soap-solonotizie24

Una Vita, Marcia incontra Andrade

Nonostante Genoveva sia in dolce attesa e prossima a sposare Felipe quest’ultimo nutre dei sospetti nei confronti della sua futura moglie e confida alcuni suoi disagi a Ramon, disagi che manifestano una reale diffidenza nei confronti della donna che sta per sposare. Intanto Marcia accetta d’incontrare Andrade in carcere, l’uomo ha chiesto di vedere sia la Sampaio che Santiago ma quest’ultimo rifiuta l’incontro, teme infatti che l’uomo possa rivelare la verità a Marcia.

La Sampaio seppur invitata da Santiago a non incontrare Andrade decide di recarsi in prigione e incontrare l’uomo che a sopresa le rivela che Genoveva e il marito sono alleati. La Salmeron ha fatto arrivare Santiago a Acacias che in realtà è Israel per dividere Marcia e Felipe e che la macchinazione messa in atto da Genoveva è davvero malvagia. Nonostante Marcia non abbia nessuna intenzione di perdonare Adrade per aver tutelato il segreto ora è decisa a far saltare le nozze dell’avvocato con Genoveva rivelando la verità a Alvarez Hermoso.

Una Vita Solonotizie24

Una Vita, Marcia non riesce a impedire il matrimonio

Marcia è decisa a impedire il matrimonio di Felipe con Genoveva, pronta a rivelare la verità all’uomo che ha sempre amato e non ha mai dimenticato. Purtroppo l’ex domestica non riesce a arrivare in tempo e il matrimonio viene celebrato. Marcia arriva nel momento del si e sviene davanti a tutti allertando anche l’attenzione di Felipe che poco comprende cosa stia succedendo.

Il giorno dopo Marcia decide di rivelare la verità a Felipe che incredulo chiede alla neo moglie di giurare sulla sua versione dei fatti. Le due donne si attaccano e l’avvocato è costretto a dividerle. Intanto Santiago chiede alla Salmeron di partire con lui per Cuba ma questa rifiuta l’invito. A compromettere ancora di più la situazione i sospetti di Medez che è convinto che Genoveva è responsabile della morte di Ursula.