una-vita-anticipazioni,-moncho-rischia-la-vita.-lolita-perde-la-testa

Le anticipazioni della soap vogliono che dopo la nascita del piccolo Monchio Palacios sarà in pericolo di vita a causa di una grave infezione.

Continua ad entusiasmare la soap spagnola “Una vita” in onda come tutti i pomeriggi su Canale Cinque. I telespettatori secondo le anticipazioni della prossima puntata, assisteranno alla nascita del piccolo Ramon “Moncho” Palacios, il figlio di Antonito e Lolita.

Lei darà alla luce il piccolo mentre si sta recando alla chiesa per assistere al matrimonio tra Felipe Alvarez Hermoso e Genoveva Salmeron. Soccorsa da Jacinto però il parto andrà per il meglio.

La coppia dopo i primi momenti di difficoltà sulla gestione del neonato, si abitua ai nuovi ritmi familiari. Nel corso degli episodi però avremmo modo anche di assistere ad una tragedia che coinvolgerà proprio il piccolo Moncho.

Spoiler “Una Vita”, paura per Lolita e Antonito

Sempre le anticipazioni ci fanno conoscere che ci saranno grandi difficoltà per la famiglia pochi giorni dopo la nascita del piccolo.

Dopo la partenza del marito, Lolita Casado sarà costretta a recarsi d’urgenza all’ospedale perché il figlio da poco venuto al mondo sarà in pericolo di vita per la febbre altissima.

Qui Lolita e la suocera apprenderanno che Moncho potrebbe rischiare la vita a causa della polmonite. Carmen cercherà di dare la bruttissima notizia a Ramon e Antonito che in fretta e furia faranno ritorno a casa per assistere la donna nel difficile compito e nelle sue tribolazioni.

La mamma decide dunque di organizzare il battesimo che però su sua richiesta dovrà avvenire solo con l’acqua della fonte Cabrahigo, considerata salvifica e benedetta per gli abitanti della zona. Per sapere come si risolverà la situazione con il piccolo dovremmo però attendere le prossime puntate della fiction.