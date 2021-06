Anticipazioni delle prossime puntata di Una Vita, in onda su Canale 5 tutti i giorni in daytime. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Il matrimonio ad Acacias

Le anticipazioni delle prossime puntata della soap Una Vita – in onda tutti i giorni in daytime su Canale 5 – ci rivelano incredibili colpi di scena. Ma andiamo con ordine. Marcia, venuta a conoscenza dell’alleanza tra Santiago e Salmeron, cerca in tutti i modi di impedire il matrimonio tra Felipe e Genoveva. La Sampaio, con il benestare di Israel, si presenta improvvisamente alle nozze, ma non riesce nel suo intento. Infatti, l’avvocato sposa Genoveva, mentre Marcia ha un malore e perde conoscenza. La giovane si sveglia in ospedale il giorno dopo e viene a conoscenza del matrimonio. Nonostante abbia la confessione di Andrade ormai, ora che la dark lady è moglie di Alvarez, non può fare molto.

Intanto accadono altre cose ad Acacias. Maite è stata arrestata. Ma Santiago non si è certo arreso e vuole convincere Marcia a pensare ad un futuro insieme. La giovane, però, nonostante Felipe sia ormai sposato, non vuole provare a riconquistare l’avvocato. Marcia, comunica a Santiago che non partirà con lui alla volta di Cuba e che lo considera un traditore. La donna lo invita a dimenticarsi di lei. Felipe e Genoveva, intanto, tornati dopo la luna di miele, scoprono che Marcia è ancora nel quartiere. L’avvocato si commuove per il destino di Marcia, ma giura alla dark lady che non prova più alcun sentimento nei suoi confronti.

La fuga di Santiago

Continuano nel frattempo le indagini di Mendez, deciso ad acciuffare il responsabile della morte di Ursula. Ma il Commissario annuncia di avere un testimone contro Genoveva, così Santiago decide di lasciare Acacias. Sampaio, però, lo becca proprio mentre sta facendo le valigie. Israel ha sentito la conversazione tra Mendez e Felipe: se è vero che esiste un testimone, quest’ultimo incolperà anche lui come autore materiale dell’omicidio.

Con i soldi ottenuti proprio dalla Salmeron, ha potuto acquistare i biglietti per se e Marcia, cosicché da poter lasciare la Spagna. Marcia, come abbiamo detto, non lo seguirà ed è decisa a salvare Felipe da Genoveva.