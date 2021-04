una-vita-anticipazioni-spagnole:-genoveva-resta-vedova,-poi-ha-un-aborto

Nelle prossime puntate che andranno in onda in Spagna e che stanno accompagnando i telespettatori verso il gran finale, il nuovo marito della dark lady di Acacias 38 muore

L’ultima stagione di Una Vita vede come grande protagonista Genoveva Salmeron, la nuova dark lady di Acacias 38. Le anticipazioni spagnole segnalano che la donna resta di nuovo vedova! Non solo, perde anche il bambino che sta attendendo. Per chi lo non sapesse, Genoveva sposa Aurelio Quesada. Quest’ultimo, personaggio ancora sconosciuto per i telespettatori italiani, arriva ad Acacias con sua sorella Natalia, pronto a creare il caos. Ed ecco che si allea proprio la Salmeron. Entrambi sono a conoscenza dell’attentato anarchico che sta per avvenire nel quartiere e non fanno nulla per fermarlo.

Scoppia una bomba, che causa gravi perdite. Dopo questo terribile attacco, avviene un salto temporale di cinque anni. Ed è in questo momento che Genoveva fa ritorno ad Acacias con Aurelio. I due annunciano di essersi sposati, lasciando un po’ tutti senza parole. Il loro non è un matrimonio basato sull’amore e, così, quando la Salmeron scopre di essere incinta fa di tutto pur di trovare un medico che possa aiutarla ad abortire. Non riesce nel suo intento, in quanto Aurelio la blocca in tempo. Nel frattempo, il Quesada mette in atto dei folli piani, rovinando la vita di alcuni personaggi.

Ora il suo intento è quello di avere tra le mani la formula di un gas tossico. Tortura Rodrigo, un altro nuovo volto approdato da pochissimo tempo nel quartiere, e riesce a ottenere ciò che desidera. Intanto, Genoveva decide di togliersi la vita. Il suo tentato suicidio viene fermato in tempo, ma Aurelio decide di prendere la situazione in mano. Questa volta, il Quesada è pronto a uccidere Genoveva! A bloccarlo ci pensa il suo maggiordomo, Marcelo, il quale arriva sul posto e impedisce che si compia il delitto.

Le anticipazioni spagnole di Una Vita annunciano che nelle prossime puntate Aurelio muore e Genoveva resta di nuovo vedova. A ucciderlo è proprio Rodrigo che lo invita nei laboratori Quesada per mostrargli gli ultimi progressi dei composti chimici che sta creando. Il giovane scienziato gli dà un forte colpo sulla testa, facendogli perdere la coscienza. Dopo di che, lo lega a uno dei mobili presenti nella stanza.

Ore dopo Aurelio si sveglia dolorante e non riesce a comprendere cosa sta accadendo. Il suo rapitore gli spiega che sta per ucciderlo. Così avviene. Il gas tossico riempie la stanza e Aurelio in pochi minuti muore. I vicini di Acacias porgono le loro condoglianze a Genoveva, che non appare per nulla addolorata. Inoltre, la Salmeron perde il bambino che sta aspettando da Aurelio.