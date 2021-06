una-vita,-camino-perde-di-nuovo-la-parola:-poi-la-scelta-inattesa

La giovane Pasamar torna a non parlare più, esattamente come quando arrivò ad Acacias, e prende una decisione che fa indubbiamente felice sua madre Felicia

Nelle prossime puntate italiane di Una Vita, Camino è ancora pronta a tutto pur di lottare per il suo amore per Maite. Quest’ultima si trova rinchiusa in prigione, dove non vive una situazione tranquilla, anzi. La giovane Pasamar, con l’aiuto di Liberto ed Emilio, riesce finalmente a incontrare la pittrice parigina. La scoperta che fa è, però, devastante: in carcere sta subendo violenza fisica.

Infatti, la Zaldua viene picchiata. Nel frattempo, ad Acacias fanno il loro ritorno Susana e Armando. I due non sono a conoscenza di quanto sta accadendo e tutti i vicini nascondono loro la verità. Ma in poco tempo vengono a sapere tutto e reagiscono in modi differenti. Armando si mostra pronto a salvare sua nipote, mentre Susana è alquanto disgustata da questa situazione.

Addirittura la sarta si sente in dovere di scusarsi con Felicia per il disagio che Maite le avrebbe procurato. Dall’altra parte, Armando affronta a muso duro Felicia, che propone un patto. Potrebbe aiutare la pittrice a uscire di prigione, ma solo se convincerà Camino a sposare Ildefonso. Non solo, dovrà anche lasciare per sempre Acacias.

Intanto, la giovane Pasamar scopre, attraverso Liberto, che a denunciare Maite è stata una lavandaia che vive in periferia. Insieme a Emilio, decide di cercare delle risposte, ma non ottiene il risultato sperato. Le donna le assicura di non essere stata pagata da nessuno per denunciare Maite, in quanto quest’ultima avrebbe ‘manipolato’ anche sua figlia.

Camino, però, non crede che Felicia sia estranea ai fatti. A cercare una soluzione ci pensa Ildefonso, inaspettatamente. Il ragazzo si reca dalla lavandaia per convincerla a ritirare la denuncia. Ebbene le anticipazioni di Una Vita svelano che Maite esce di prigione. La pittrice parigina, però, è costretta ad allontanarsi dal ricco quartiere spagnolo e Camino perde di nuovo la parola.

La Pasamar resta muta tutto il tempo ed è sorpresa di avere il sostegno di Ildefonso. Ora che Maite se n’è andata, Camino dovrà esaudire la sua richiesta e fingere di condurre una vita con il suo pretendente. Arriva al punto di chiedere a Ildefonso di sposarla. I due accettano di convolare a nozze il prima possibile e lui chiede la sua a mano a Felicia. Ovviamente, quest’ultima dimostra di essere la donna più felice del mondo.

Non sa che Camino sta fingendo e che non ha alcuna intenzione di trascorrere la sua vita con Ildefonso. Infatti, è disposta a continuare a lottare per l’amore che prova verso Maite.