“una-vita”-domani,-bagno-di-sangue-tra-genoveva-e-marcia:-chi-ha-la-peggio

Sconvolgente colpo di scena per la soap iberica Una Vita, che dalle anticipazioni riserverà grandi emozioni per tutti gli affezionati spettatori questa settimana

Continuano le intricate vicende della soap spagnola Una Vita, amatissima da tanti spettatori italiani. Le anticipazioni delle prossime puntate preannunciano un grande colpo di scena che lascerà i fan a bocca aperta.

Il triangolo Marcia-Felipe-Genoveva continuerà senza sosta. Quest’ultima impegnata a mettere i bastoni tra le ruote ai due innamorati, arrivando ai mezzi più infimi per liberarsi della rivale.

Ecco quello che succederà nelle puntate di Una Vita della prossima settimana, a partire da domani.

Una Vita, Genoveva e Marcia ai ferri corti, scontro finale tra le due

Marcia racconta a Felipe che l’arrivo nel quartiere del falso Santiago Becerra è tutta opera di Genoveva, e lo sprona a vivere il loro amore senza problemi, quest’ultima li sorprende mentre stanno per baciarsi in un vicolo.

La donna chiede spiegazioni, ma Felipe la precede, chiedendole se è stata effettivamente lei a far arrivare Santiago, ma Genoveva ribatte che sono tutte fantasie della rivale. Più tardi però Mendez conferma tutto all’uomo, confidandogli inoltre di essere sicuro che la donna sia anche coinvolta nella morte di Ursula.

Bellitta, sempre più preoccupata per l’orientamento sessuale del marito, vuole chiedergli spiegazioni, ma vede Josè baciare Julio sulla guancia.

Mentre si trova nel parco, Cesareo scorge una donna velata di nero e gli sembra di riconoscere Genoveva. Nel frattempo al parco è arrivata anche Marcia, che ha accettato di incontrare la donna. Il custode, certo che si tratti di lei, segue la dama vestita di scuro, ma poi ne perde le tracce, richiamato dalle urla di una signora che ha bisogno di aiuto.

Genoveva si incontra così con Marcia, alla quale offre parecchio denaro per andarsene via in Brasile. Al rifiuto della giovane, la accoltella brutalmente allo stomaco, uccidendola.