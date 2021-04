Una vita è la soap opera spagnola che gli italiani seguono tutti i pomeriggi dal 2015. Purtroppo le riprese sono giunte al termine, ma in Italia l’ultima puntata andrà in onda l’anno prossimo. Ecco alcune informazioni su come è stata realizzata la storia avvincente.

Le vicende di questa settimana

Nelle puntate di questa settimana Felipe è stato investito da un auto misteriosa e molti hanno dato la colpa a Santiago, il marito di Marcia. Tutti credono che non abbia tollerato il fatto che Felipe si sia messo in contatto con l’ambasciatore per dare un lavoro alla donna. In realtà alcuni non credono che sia stato lui, quindi si stanno portando avanti le ricerche. Nel frattempo Genoveva, in dolce attesa, cerca di portare dalla sua parte l’avvocato, nonostante sia consapevole dei suoi sentimenti per la domestica. I telespettatori non riescono a staccare gli occhi dal piccolo schermo, ma molti sicuramente non conosceranno le fonti di ispirazione della soap opera. Ecco quali sono.

Fonti di ispirazione per Una Vita

Non tutti sanno che Una Vita nasce come un gran mix tra Downtown Abbey (film del 2015) e Upstairs-Downstairs (serie del 2010). All’inizio la storia d’amore tra la domestica Manuela e il dottor German ha appassionato tutti. Lui era sposato con la perfida Cayetana. I due erano cognati, però l’avvocato fu obbligato a sposarla dopo la morte del fratello. Gli aveva promesso che se ne sarebbe preso cura. Tuttavia quando ha incontrato Manuela la sua vita è cambiata radicalmente. Quando la dark lady ha scoperto del loro amore, ha chiesto l’aiuto di Ursula. Da allora sono passati tanti anni e al posto di Cayetana c’è Genoveva. Secondo le anticipazioni non solo perderà Felipe, ma si sposerà con un uomo che non amerà. Nel frattempo agirà all’oscuro per vendicarsi di tutti coloro che le hanno fatto un torto.

L’aborto di Genoveva

Genoneva nella prossima stagione tornerà ad Acacias 38 con Quesada, il nuovo marito. In realtà si tratta di un matrimonio senza amore, ma lei scoprirà di attendere un figlio. Contatterà un medico perché vuole abortire, ma non riuscirà nel suo intento perché il marito glielo impedirà. Per scoprire come andrà a finire, non ci resta che attendere le prossime puntate.

