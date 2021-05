Una Vita: Felipe sospetta di Genoveva, mentre Marcia scopre tutta la verità

Le anticipazioni di Una Vita segnalano che Felipe inizia a sospettare di Genoveva. L’avvocato crede che la sua futura sposa abbia a che fare con la morte di Ursula. Infatti, nelle prossime puntate italiane il pubblico vedrà l’Alvarez Hermoso dubitare della fidanzata, tanto che decide di iniziare a indagare sull’omicidio della Dicenta. Ed ecco che Mendez inserisce Genoveva tra i sospettati del delitto. Inizialmente tutti i sospetti cadono sulla povera Marcia, vittima del piano di vendetta creato da Ursula per danneggiare la Salmeron. Prima di morire l’ex istitutrice ha preparato le prove per far passare la Sampaio come colpevole dell’omicidio.

Ursula sapeva che stava per morire e, dunque, ha deciso di vendicarsi contro Genoveva, tentando di riavvicinare Felipe e Marcia. In effetti, il piano riesce, in quanto è proprio l’Alvarez Hermoso a prendere le difese della Sampaio in tribunale. L’avvocato è disposto a tutto pur di salvare la sua amata e riesce nel suo intento. Le anticipazioni di Una Vita rivelano che Marcia risulta innocente, grazie anche all’aiuto di Cesareo e di un suo amico vigilante. Ora Mendez deve iniziare da capo con le indagini e i suoi sospetti, inevitabilmente, cadono su Genoveva, la quale è la nuova sospettata per l’omicidio di Ursula.

Mendez sorprende la Salmeron e Santiago quando rivela loro di avere un sospettato del delitto. Nel frattempo, Felipe si sfoga con Ramon, a cui ammette di avere dei dubbi sulla fidanzata. C’è Andrade, intanto, che chiede a Mendez di permettergli di parlare con Marcia e Santiago. Quest’ultimo, però, proibisce alla ragazza di recarsi in prigione per un confronto con il malvivente. Questo provoca una grande discussione tra loro.

La Sampaio inizia a pensare che Santiago tema che Andrade possa rivelarle qualche altro suo segreto. La situazione per Marcia diventa complicata, in quanto Felipe e Genoveva sono vicinissimi al matrimonio. Tutti i vicini sono pronti a prendere parte alle nozze, felici di vedere l’avvocato felice. In realtà, l’Alvarez Hermoso non appare per nulla contento di salire sull’altare con la Salmeron. Non riesce a non pensare a Marcia e, inoltre, ora nutre anche dei sospetti su Genoveva.

Tutto è pronto per l’evento ad Acacias e gli invitati preparano i loro regali. La Sampaio, invece, non ha intenzione di seguire l’ordine datole da Santiago. Marcia decide, infatti, di incontrare Andrade! Questo confronto cambia completamente le carte in tavola e la Sampaio si ritrova di fronte a una verità che potrebbe cambiare la sua vita.

Andrade le confessa che Genoveva e Santiago sono alleati e si conoscono molto bene. In questo modo, Marcia capisce che sia lei che Felipe sono vittime di subdolo piano!