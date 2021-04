una-vita-finale,-torna-cayetana-ad-acacias?-le-parole-di-sara-miquel

Cayetana tornerà nella trama di una Una Vita per il gran finale? Sono tanti coloro che sperano in un gran colpo di scena per l’ultima puntata della soap opera spagnola. In particolare, una parte del pubblico sogna il ritorno della Sotelo Ruz ad Acacias 38. Il corpo della prima dark lady del quartiere non è mai stato trovato dopo l’incendio. Pertanto, i telespettatori hanno sempre sperato in una sorpresa. Sebbene Cayetana fosse un personaggio crudele e senza scrupoli, il pubblico le è rimasto fedele. Con il tempo, i fan della soap si sono affezionati alla figlia di Fabiana, sognando un suo ritorno.

Ma questo potrà mai accadere? Tra qualche settimana, precisamente i primi di maggio, la telenovela di Acacias 38 arriva a una conclusione. A commentare la chiusura ci pensano Sara Miquel e Montse Alcoverro, rispettivamente interpreti di Cayetana e Ursula. Con una diretta su Instagram, secondo quanto si legge sul sito ufficiale di Rtves, le due attrici hanno celebrato il sesto anniversario della soap, ricordando i loro grandi momenti nel ricco quartiere spagnolo. Ed è proprio nel corso di questa doppia intervista che si può comprendere se Cayetana tornerà oppure no.

Innanzitutto la Alcoverro ha sottolineato che la Sotelo Ruz è morta bruciando viva. Dunque, sembra che non ci sia alcun dubbio riguardo alla morte di Cayetana tra gli attori del cast. Non solo, ha fatto notare che per il finale di Ursula e quello della Sotelo Ruz la produzione ha steso “un tappeto rosso”. Con questo, non solo ha precisato che entrambe hanno avuto un’uscita di scena scoppiettante, ma ha anche fatto intendere che per la Sotelo Ruz un finale c’è già stato.

A confermare il “non ritorno” di Cayetana nell’ultima puntata di Una Vita, ci ha pensato Sara Miquel. Come la Montse, spera che il finale di Acacias 38 sia all’altezza dell’intera storia. In questo modo, entrambe fanno capire che non sono a conoscenza della trama dell’ultima puntata.

Intanto, la Miquel ha ammesso che Acacias 38 le ha dato la sua “prima grande opportunità come attrice”. Per lei “Cayetana è stata un grande regalo!”. Anche Montse ha amato il suo personaggio, a cui il pubblico italiano dirà addio nelle prossime settimane. Entrambe hanno adorato i loro rispettivi ruoli sin da primo giorno. Sara Miquel riconosce che interpretare un personaggio cattivo è molto interessante.

Montse ha poi ammesso che la collega l’ha aiutata molto a integrarsi nel gruppo quando è entrata nella soap come Ursula Dicenta. E questo lo apprezzerà sempre. Sullo schermo sono state nemiche, ma fuori hanno instaurato un rapporto di amicizia. Oltre questo, la Miquel è tornata a parlare del momento in cui ha lasciato la soap.

L’attrice ha confessato che per anni ha combattuto contro l’ansia e così ha capito che doveva prendersi una pausa. Ha notato che era stanca e ha preferito così dire addio alla famosa dark lady. Inoltre, ha avuto modo di dedicarsi a suo figlio in questi anni, non recandosi ogni giorno sul set della soap.

Ora non resta che attendere per scoprire cosa accadrà nel corso dell’ultima puntata, che ovviamente è già stata registrata!