una-vita:-genoveva-si-libera-di-agustina,-ma-la-nuova-cameriera-allarma

Ebbene sì: nelle prossime puntate di Una Vita, Genoveva riesce a liberarsi di Agustina. Il pubblico può stare tranquillo, in quanto la dolce domestica non muore. Perde, però, il suo posto di lavoro nella casa della dark lady. Ciò accade quando la Salmeron decide che è arrivato il momento di sbarazzarsi di lei, tanto che inizia a tormentarla. Convince addirittura l’avvocato a incolpare Agustina per la perdita di alcuni documenti. In realtà, come si può immaginare, è la stessa Genoveva a fare confusione tra i fogli custoditi dall’Alvarez Hermoso.

A questo punto, la nuova dark lady di Acacias tenta di convincere Felipe, diventato suo marito, a licenziare la domestica. L’avvocato non ha alcuna intenzione di privare Agustina del lavoro e così Genoveva mette in atto un altro folle piano. Applica della cera sul pavimento del suo appartamento e la povera cameriera cade a terra. Per tale motivo, è costretta a stare alcuni giorni a riposo. Ma perché la Salmeron tenta di sbarazzarsi di Agustina? Quest’ultima, attraverso la lettera scritta da Ursula, scopre che Genoveva aveva a che fare con la menzogna sulla sua grave malattia.

Per chi non ricordasse, la Dicenta portò la povera Agustina a credere di essere in fin di vita, a causa di una grave malattia. Proprio per tale motivo, la cameriera decise di suicidarsi. Fortunatamente riuscì a salvarsi e proprio Genoveva, qualche tempo fa, le ha fatto sapere che c’era Ursula dietro la falsa notizia sulla malattia. Ora la Dicenta restituisce il favore e svela alla domestica la verità dei fatti, attraverso la lettera. Felipe riesce poi a mettere la pace tra Genoveva e Agustina.

Questo non basta a rassicurare la Salmeron, che è pronta a tutto pur di sbarazzarsi della domestica. Dopo essersi convinta, Agustina presenta le sue dimissioni a Felipe. Quest’ultimo non la abbandona al suo destino, ma le propone di occuparsi della pulizia del suo vecchio appartamento, che viene da lui utilizzato solo per l’ufficio. A questo punto, le anticipazioni di Una Vita segnalano che Genoveva si mette alla ricerca di una nuova domestica. Alla sua porta bussa Laura Alonso, un nuovo personaggio.

Interpretata da Agnes Libet, è conosciuta in Italia per aver rivestito il ruolo di Mencia ne Il Segreto. La ragazza approda ad Acacias e riesce a conquistare il posto di cameriera in casa Alvarez Hermoso. Ma, sin da subito, accende non pochi sospetti. Quando incontra Felipe, ad esempio, lo guarda con molto interesse. Non solo, quando si presenta in soffitta, Fabiana inizia a sospettare qualcosa vedendola indagare sulla vita di Marcia.

Proprio in questa fase della trama, il pubblico italiano conoscerà anche Alodia Exposito, interpretata da Abril Montilla. Quest’ultima, invece, è la cugina di Julio e diventa la nuova domestica dei Dominguez. Oltre ciò, Genoveva deve intanto stare molto attenta, in quanto Mendez l’ha ormai inserita tra i sospettati dell’omicidio di Ursula, dopo un’importante testimonianza.

Il commissario, quando incontra Laura, ha come l’impressione di averla già vista da qualche parte. La nuova domestica, però, è sicura che non si siano mai incontrati. Questo è un ulteriore dettaglio che turba non poco Genoveva, la quale ha molti sospetti.