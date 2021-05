Una Vita, Marcia arrestata: perché Ursula incastra lei? Genoveva lo scopre

La Dicenta, prima di morire, mette in atto un piano di vendetta contro la Salmeron e, attraverso una lettera, spiega il motivo per cui ha fatto determinate scelte

Perché far passare Marcia come la colpevole del suo omicidio anziché Genoveva? Le anticipazioni di Una Vita segnalano che Ursula muore per mano di Santiago/Israel. Quest’ultimo commette questo delitto su ordine della Salmeron, che gli promette il denaro necessario per acquistare i biglietti per il Brasile. Ursula sa che sta per morire e, proprio nel corso delle puntate che stanno andando in onda in Italia, sta mettendo in atto il suo piano di vendetta contro Genoveva. La Dicenta si impossessa di un fazzoletto di Marcia e scrive una lettera in cui la fa passare per colpevole. Infatti, il commissario Mendez si ritrova di fronte a delle prove che non può mettere assolutamente da parte.

Ma perché Ursula non fa passare Genoveva come la colpevole del suo omicidio? Questa domanda sorge spontanea, visto che effettivamente l’ex istitutrice avrebbe modo di preparare delle prove contro la vera mandante dell’omicidio. Il pubblico scoprirà nel dettaglio il perché di questo complotto contro Marcia nelle prossime puntate. Ursula, prima di morire, fa in modo che ad alcuni vicini e domestiche di Acacias arrivino delle lettere. Un messaggio lo riserva anche a Genoveva, ovviamente! In questo modo, la Dicenta comunica alla Salmeron che finalmente sta iniziando la sua vendetta, che coinvolge Marcia, Israel, Felipe e il bambino che porta in grembo.

Attraverso questa lettera, Genoveva comprende che Ursula ha organizzato nel dettaglio questo subdolo piano con un unico scopo: lasciarla completamente sola e allontanarla da Felipe. E in effetti questo è ciò che accade nelle prossime puntate di Una Vita. Marcia non lascia Acacias, in quanto viene arrestata poco prima della partenza dal commissario Mendez. L’Alvarez Hermoso, in questa circostanza, si mostra sempre più distante da Genoveva, visto che è impegnato a difendere in tribunale Marcia. La Salmeron, infatti, chiede più volte all’avvocato di rinunciare al caso della Sampaio, senza ottenere il risultato sperato.

La nuova dark lady di Acacias si sente più sola che mai e, vedendo Felipe fortemente interessato a liberare Marcia, non reagisce bene. Come se non bastasse, Santiago/Israel si schiera nuovamente contro di lei, convinto che sia stata lei a causare l’arresto della Sampaio. Dopo aver letto la lettera lasciata da Ursula, Genoveva perde addirittura i sensi. La vendetta della Dicenta è appena iniziata e va avanti anche dopo la sua morte.

Inoltre, va segnalato che in carcere Marcia rivela a Felipe di avere dei sospetti. In particolare, la Sampaio crede che il fazzoletto, trovato a fianco del corpo senza vita di Ursula, sia stato messo proprio da Genoveva. Dunque, anche in questo caso, la Salmeron sembra avere la peggio, sebbene sia Marcia quella dietro le sbarre.