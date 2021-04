Una Vita puntate spagnole: Felipe ingannato, chi è la nuova fidanzata Dori

Felipe si ritrova di fronte a una verità sconvolgente, secondo le ultime anticipazioni spagnole di Una Vita. Dopo l’attacco anarchico e il salto temporale di cinque anni, i telespettatori in Spagna hanno ritrovato un Felipe diverso. Come accadde dopo la tragica morte di Celia, l’Alvarez Hermoso sembra non avere alcuna intenzione di reagire. Non solo, l’avvocato ha anche dei problemi con una gamba. Proprio per tale motivo, ha bisogno dell’assistenza da parte di un infermiere. All’improvviso arriva Dori, l’unica che riesce a prendere in mano la situazione.

Ramon tenta di prendersi cura del suo amico, ma si ritrova anche a dover affrontare altri problemi dopo la morte di Antonito e Carmen. Intanto, dopo l’arrivo di Dori, Felipe si riprende poco a poco. Il comportamento dell’infermiera desta subito qualche sospetto. In particolare, inizia a formulare una cura tutta sua, diminuendo gradualmente il farmaco che assume Felipe. Ogni volta, scrive in un misterioso taccuino tutte le reazioni dell’avvocato. I sospetti aumentano quando l’Alvarez Hermoso becca Dori parlare con la sua ex moglie, Genoveva.

A questo punto, non può non chiedere spiegazioni alla sua infermiera, la quale gli assicura che non ha alcun motivo per diffidare di lei. In gran segreto, subito dopo, fa una misteriosa chiamata all’estero dalla pensione, insospettendo Fabiana. Nonostante ciò, il rapporto tra Felipe e Dori diventa speciale. Le anticipazioni spagnole di Una Vita segnalano che i due trascorrono la notte insieme. Pertanto, l’Alvarez Hermoso decide di rendere pubblica la loro relazione.

Lolita, intanto, non vede di buon occhio l’infermiera. E mentre Felipe le dichiara il suo amore, lei dimostra di avere non pochi scheletri nell’armadio. L’avvocato, però, continua ad affidarsi a Dori, in quanto riesce a supportarlo. Ben presto, l’Alvarez Hermoso si rende conto che l’infermiera sta nascondendo una lettera che lui aveva ricevuto. Non solo, la donna gli chiede di poter avere una parte del giorno successivo libera.

In quanto non ha intenzione di rivelare la verità, Dori chiede un po’ di tempo a Felipe e così lascia la Spagna. Il segreto viene presto svelato ad Acacias 38. L’Alvarez Hermoso scopre, con grande dispiacere, di essere stato ingannato dall’infermiera, diventata la sua fidanzata. Dori usa Felipe per portare avanti uno studio scientifico. Non appena scopre la verità, l’avvocato va chiaramente su tutte le furie!

Non c’è pace per Felipe. Nelle puntate che stanno andando in onda in Italia, l’avvocato è costretto a dimenticare Marcia, di cui è profondamente innamorato.