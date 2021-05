una-vita,-“rosina”-in-versione-inedita:-l’attrice-in-mini-abito-da-sera-foto

L’attrice Sandra Marchena, ovvero la Rosita della soap spagnola Una Vita, ha stupito i suoi fans con un abito che mette in mostra tutta la sua bellezza. Ecco lo scatto.

Lo scatto di Sandra Marchena

Lei è una delle protagoniste di Una Vita, la soap spagnola – titolo originale Acacias 38 – in onda tutti i giorni su Canale 5, in daytime. Una soap che ha appassionato molto il grande pubblico nostrano, ed è certamente cresciuta la curiosità nei confronti degli attori. Oggi parliamo dell’attrice Sandra Marchena, che interpreta la signora Rosina Hidalgo. Nelle puntate in onda in questi giorni in Italia, Rosina, sposata da diversi anni con Liberto, si sta dimostrando molto gelosa nei confronti del suo consorte, molto più giovane di lei. Il passato e il rapporto del giovane Seler con Maite, che ha aperto una galleria d’arte finanziata dai due coniugi, fanno insospettire Rosina. Nelle prossime puntate, vedremo come la gelosia di Rosina farà nascere un’accesa diatriba tra lei e Maite e cambieranno i rapporti tra quest’ultima e Liberto.

Sandra Marchena è un’attrice molto nota ed amata in Spagna. E, dal 2015, grazie ad Una Vita, ha conquistato anche i telespettatori esteri. Siamo abituati, per necessità sceniche, nei pesanti vestiti della Madrid del 19° secolo. Marchena, in realtà, è un’attrice bellissima oltre che di grande talento. Ecco perchè, lo scatto dell’artista spagnola durante una puntata del celebre programma culinario MasterChef Spagna, ha fatto subito il giro dei social. Un mini abito da sera, color oro, che lascia scoperta la sua schiena.

Carriera di Sandra Marchena

Sandra Marchena è nata a Sabadell, in provincia di Barcellona, in Catalogna, nel 1974. Ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo come monologhista e comica. Divenne, in queste vesti, molto famosa: era anche autrice dei suoi pezzi, nonché grande interprete della stand-up comedy spagnola.

Dopo aver debuttato come attrice teatrale – e in precedenza anche come regista – raggiunge il piccolo schermo nel 2005. Diviene protagonista di diverse serie iberiche, molto famose, come Amar en tiempos revueltos, La señora e Hospital Central. Il grande successo arriva nel 2015, nei panni di Rosita nella soap Una Vita.