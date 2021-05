In Spagna andrà in onda la puntata finale della soap Una Vita. Incredibili colpi di scena e grandi ritorni ad Acacias 38. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Anticipazioni Una Vita

Martedì 4 maggio, in Spagna, andrà in onda l’attesissima ultima puntata dell’amata soap Una Vita. Un finale preparato in grande stile nel Paese iberico. Si scoprirà dunque il destino dei personaggi di Acacias 38 che hanno fatto sognare il grande pubblico televisivo in questi anni. Un doppio appuntamento che si preannuncia ricco di colpi di scena e grandi sorprese, che terrà i telespettatori col fiato sospeso sino all’ultimo. Le anticipazioni spagnole degli ultimi due episodi, ci annunciano l’incredibile ritorno di Aurelio Quesada, marito Genoveva. Tutti lo credevano morto, ma l’uomo non solo tornerà in città ma metterà in atto il suo folle piano. Salmeron, convinta ormai della morte dell’uomo, è andata avanti con la sua vita.

Si scoprirà che la donna ha una figlia segreta, Gabriela, avuta diversi anni fa e che ha lasciato crescere con sua zia. La dark lady apre le porte di casa sua alla giovane, ma le cose non sembrano andare per il verso giusto. Le intenzioni della giovane non sono certo quelle di vivere serenamente con sua madre. Genoveva, dopo alcuni giorni, inizia ad accusare degli strani malori, e il maggiordomo Marcelo inizia a sospettare della ragazza. Ma ci sono altri problemi, come detto. Aurelio ritorna e Genoveva chiederà a Marcelo di avvertire Felipe. La donna chiederà l’aiuto all’avvocato nonostante i loro rapporti burrascosi?

Grandi ritorni nella soap

Intanto Casilda annuncerà a Rosina che vuole avviare un’attività in proprio e dunque di allontanarsi dalla sua casa. Ci saranno anche altri chiarimenti, come quello tra Lolita e Ramon. Casado spiegherà a suo suocero che vuole ricostruirsi una vita con Fidel, dopo la morte di Antonito.

Infine, torneranno ad Acacias Susana e Armando. I due proporranno a Rosina e Liberto di avviare insieme un’attività per l’esportazione del petrolio. Tornerà nel quartiere anche Leonor, come già annunciato dalle anticipazioni giorni fa.