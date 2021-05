una-vita-ultima-puntata,-svelate-le-anticipazioni:-tre-ritorni-e-svolte-inattese

Domani, martedì 4 maggio 2021, andrà in onda in Spagna il gran finale di Acacias 38: ecco quello che accadrà nel ricco quartiere spagnolo

Domani, martedì 4 maggio 2021, andrà in onda l’ultima puntata di Una Vita in Spagna. Ebbene sì, la soap opera spagnola è ufficialmente arrivata al gran finale. Tra oggi e domani tutti i pezzi del puzzle verranno rimessi al proprio posto e i telespettatori scopriranno quale destino è stato riservato ai protagonisti di Acacias 38. Si prospetta una puntata ricca di colpi di scena, in cui non mancheranno di certo i momenti di forte tensione. Cosa accadrà dunque nel ricco quartiere spagnolo nelle ultime due puntate, in onda oggi e domani?

Le anticipazioni spagnole di Una Vita segnalano il ritorno di Aurelio Quesada, che tutti credono morto. Il marito di Genoveva non perde la vita e torna ad Acacias per mettere in atto il suo ultimo folle piano! La Salmeron, convinta che Aurelio sia morto, conduce la sua vita normalmente e apre le porte di casa sua alla figlia segreta, Gabriela. Si scopre, infatti, che la dark lady diede alla luce una bambina diversi anni fa, che lasciò tra le braccia di sua zia. La ragazza approda nel quartiere e viene accolta da Genoveva, la quale credeva che da parte sua avrebbe ricevuto solo odio.

In realtà, sembra che le intenzioni di Gabriela non siano quelle di vivere serenamente insieme a sua madre. Ben presto, il maggiordomo Marcelo inizia ad avere non pochi sospetti nei suoi confronti, soprattutto quando Genoveva accusa degli strani problemi di salute. Con il ritorno di Aurelio, intenzionato a ucciderla, la Salmeron chiederà a Marcelo di chiamare Felipe. Genoveva cercherà l’aiuto dell’Alvarez Hermoso nonostante il loro difficile rapporto? Nel frattempo, ad Acacias avverranno altri cambiamenti in questi due ultimi episodi della soap opera.

Scendendo nel dettaglio, Casilda annuncerà a Rosina che la sua intenzione è smetterla di servirla, in quanto vorrebbe avviare un’attività per conto suo. Lolita chiarirà, invece, le cose con Ramon. La Casado farà notare al suocero che ha il diritto di ricostruirsi una nuova vita insieme a Fidel, dopo la morte di Antonito. Lolita è convinta che non stanno facendo nulla di male e che non disonoreranno coloro che non ci sono più.

Torneranno ad Acacias Susana e Armando con grande sorpresa. I due si ritroveranno, ovviamente, con Rosina e Liberto, a cui proporranno di avviare insieme un’attività per esportare petrolio. La Rubio avrà modo di vivere un altro momento speciale: tornerà nel quartiere anche Leonor, come aveva già annunciato l’attrice Sandra Marchena.

Ora non resta che attendere per scoprire cosa accadrà nel dettaglio nel corso dell’ultima puntata di Una Vita!