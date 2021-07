una-voce-per-padre-pio,-mara-venier-sul-palco-in-lacrime-e-poi-dice-…

Ieri sera domenica 4 luglio 2021 è andata in onda una serata benefica con Mara Venier. È andato in onda l’appuntamento con Una voce per Padre Pio ovvero un evento di beneficenza che si rinnova esattamente dal 2000 e che anche quest’anno ha ottenuto un grande successo. Ad un certo punto, Mara avrebbe fatto una confessione. Di cosa si tratta?

Una voce per Padre Pio, un successo straordinario per Mara Venier

Sembra sia stata una serata davvero molto speciale, uno spettacolo al quale hanno preso parte tanti vip, non soltanto del mondo della televisione, ma anche della musica. L’obiettivo della serata così come è accaduto negli anni passati, pare fosse soltanto uno ovvero raccogliere dei fondi per sostenere le più importanti organizzazioni caritatevoli che operano nel nostro paese e aiutare, quindi chi ha più bisogno. A condurre la serata è stata Mara Venier reduce da un grande successo ottenuto in questi mesi con Domenica In. Ovviamente Mara ha cercato di condurre la serata mettendoci tanto impegno, ma anche altre qualità che la contraddistinguono come la sincerità e soprattutto la simpatia.

La brutta disavventura della conduttrice, poche settimane fa

Ricordiamo che la registrazione di questo evento è avvenuta a pochi giorni dalla brutta disavventura che ha visto protagonista la stessa conduttrice. Ricordiamo che Mara Infatti ha dovuto subire un intervento d’urgenza, dopo essersi rivolta ad un dentista per un impianto ai denti. Ad ogni modo, subito dopo questo intervento Mara ha avuto delle conseguenze piuttosto gravi ovvero una paresi facciale che l’ha costretta alla rimozione dell’impianto precedentemente installato e ad un intervento d’urgenza. Questa brutta disavventura le ha causato anche dei gravi danni a livello psicologico perché pare ne sia uscita completamente devastata da questa esperienza.

Tanta emozione per Mara e la confessione a Gigi D’Alessio

Mara è stata però molto abile nel cercare di andare avanti soprattutto nel suo lavoro ed ha portato avanti anche questa avventura sul palco di Una voce per Padre Pio con tanta professionalità, riscuotendo ancora un successo straordinario. Sembra che durante una chiacchierata con Gigi D’Alessio presente sul palco, Mara Venier piuttosto commossa avrebbe confessato di avere ancora purtroppo delle difficoltà. La conduttrice avrebbe anche aggiunto di essere piuttosto sensibile e suscettibile in quest’ultimo periodo, ma di aver sicuramente accettato con tanto piacere di condurre questa serata importante. “Faccio un po’ fatica ma sono felice di essere qua”. Questa ancora quanto confessato da Mara Venier a Gigi D’Alessio. Quest’ultimo sul palco oltre a cantare sembra aver anche voluto parlare degli affetti suoi più cari e soprattutto della sua mamma alla quale ha dedicato una bellissima canzone intitolata La prima stella.