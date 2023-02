Unai tem inscrições abertas para alunos da terceira idade

Interessados com mais de 50 anos podem se inscrever até 3 de março. Unai inscreve para cursos voltados para pessoas com mais de 50 anos em Mogi

A Universidade Aberta à Integração (Unai) está com inscrições para quem tem 50 anos ou mais e quer estudar. A matrícula deve ser feita até 3 de março. O curso acontece presencialmente em um centro universitário de Mogi das Cruzes. Os interessados vão poder estudar disciplinas como terapias integrativas, ecologia e saúde ambiental, música e coral, entre outras.

A coordenadora da Unai, Juraci Fernandes, informa que são oferecidas entre 150 a 180 vagas. A mensalidade é de R$ 180. Para participar é preciso ter mais de 50 anos e ser alfabetizado. “Venha para universidade da terceira idade porque esse convívio social é importante e ajuda evitar o isolamento e a depressão. Depois dos 50 anos a volta da universidade agrega a autoestima. Importante que as pessoas procurem convívio social de pessoas na mesma faixa etária. Sair de casa e fazer novas amizades é importantíssimo.”

A matrícula deve ser feita presencialmente no Centro Universitário Braz Cubas na Avenida Francisco Rodrigues Filho, 1.233, no Mogilar. O interessado deve procurar a sala A-032, com um documento das 13h30 até 18h.

