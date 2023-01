UnB divulga lista dos aprovados no PAS para 1º semestre de 2023; confira

Ao todo, 1.774 estudantes foram convocados para ingresso na universidade. Resultado está disponível no site do Cebraspe e presencialmente no campus da Asa Norte. Estudantes selecionados no PAS comemoram na Universidade de Brasília

O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) divulgou, nesta terça-feira (24), a lista dos aprovados em primeira chamada no Programa de Avaliação Seriada da Universidade de Brasília (PAS-UnB).

A lista está disponível no site do Cebraspe ou presencialmente, no campus da UnB, na Asa Norte. Ao todo, 1.774 estudantes foram convocados para ingresso na universidade e o início das aulas está previsto para 28 de março.

Confira aqui se você foi aprovado

Para garantir a vaga, os selecionados devem fazer o registro acadêmico entre os dias 25 e 27 de janeiro. No dia 2 de fevereiro sairá o resultado provisório do registro e, no dia 9 de fevereiro, o definitivo.

Estudantes conferem lista dos aprovados no PAS para 2ºsemestre de 2022

Helen Lopes/ Secom Unb

O que é o PAS

O Programa de Avaliação Seriada (PAS) é um processo seletivo da Universidade de Brasília (UnB). Ele é feito durante os três anos do ensino médio por meio de provas interdisciplinares. O objetivo é verificar o desempenho dos estudantes, além de valorizar a aprendizagem escolar dos futuros universitários. Segundo o Cebraspe, atualmente, metade das vagas em todos os cursos são destinados aos aprovados no programa.

