“Une balle dans la tête” : ce jour de Saint-Valentin où Marlène Schiappa a été menacée de mort

Au cours des dernières années, Marlène Schiappa a été menacée de mort à plusieurs reprises… Interrogée par Jordan de Luxe, pour Télé-Loisirs, sur sa notoriété, la femme politique a confié : “C’est quelque chose la plupart du temps agréable. C’est agréable d’avoir des gens qui veulent faire des photos dans la rue, qui vous disent merci pour ce que vous faites, je vous ai vue à la télé, j’ai lu votre livre. Et du coup, les gens ont un a priori positif sur nous.” Évoquant le revers de la médaille, c’est en toute transparence, qu’elle a révélé : “Le jour de la Saint-Valentin, il y a quelqu’un qui a appelé la police pour dire : ‘J’ai acheté plein de cadeaux pour Marlène Schiappa. J’entends sa voix dans son appartement et d’ailleurs, je vais lui mettre une balle dans la tête.’ Je ne m’en suis pas occupée, il y a une enquête. C’est la police qui fait son travail.“

Indiquant ne plus se formaliser plus des menaces reçues sur les réseaux sociaux, la minière déléguée chargée de la Citoyenneté a expliqué : “Il y a des gens parfois qui prennent les menaces, qui font des captures d’écran, qui font des tweets, etc. Moi, je l’ai fait une seule fois, il y a quelques années, parce que je trouvais que ça allait trop loin. Aujourd’hui, je ne le fais pas, mais c’est vrai que tous les jours, je reçois des menaces de viol, des menaces de mort.” Assurant ne pas avoir peur, Marlène Schiappa a fait savoir : “Quand on est ministre, on est protégée. On a des officiers de sécurité, donc on n’a pas peur parce qu’ils sont très forts.“

Marlène Schiappa est la cible de nombreuses menaces de mort

En 2019, des Gilets jaunes étaient venus insulter et menacer Marlène Schiappa devant son domicile, au Mans. Dans le podcast Parents d’abord, de Télé-Loisirs, elle avait confié : “J’ai vécu le fait que des dizaines de personnes en bas de chez moi à minuit me crient des insultes et des menaces de mort en présence de mes enfants. C’est super difficile.” Bouleversée, la femme politique avait raconté : “Ce sont des enfants, elles n’ont pas le recul pour se dire que ce sont des gens bourrés. Ce qu’elles voient, c’est qu’il y a de dizaines de personnes en bas, avec des pétards, des fumigènes, qui insultent leur mère, qui crient des choses comme : ‘On est venu te chercher, sors de ton lit, on va te crever.’ Donc elles pleurent en disant : ‘Maman, ils veulent te tuer, qu’est ce qu’on fait ?’ C’est vraiment un truc traumatisant.“

