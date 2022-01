Une femme agressée en pleine rue par le “cannibale des Pyrénées”, ce militaire traumatisé évadé de son hôpital

Plus de peur que de mal. Une habitante de Toulouse, François, âgée de 73 ans, a eu la peur de sa vie lorsqu’elle est allée promener son chien le jeudi 20 janvier, aux alentours de 22 heures. Présente sur RTL, elle a raconté l’agression dont elle a été victime, en mentionnant surtout le coupable, déjà connu des services de police. Car c’est Jérémy Rimbaud qui l’a attaquée, celui qui a été surnommé “le cannibal des Pyrénées” et qui avait déjà tué un homme de 90 ans en 2013. “Je sortais pour promener mon chien, j’ai entendu quelqu’un courir. Je me suis retournée et c’était ce type qui arrivait avec un énorme bâton levé. Et là il a commencé à me tabasser. J’ai hurlé, je me suis protégé la tête avec mes bras, parce qu’il tapait sur la tête“. Heureusement pour Françoise, des voisins lui ont rapidement porté secours puis ont appelé la police.

Le coupable, Jérémy Rimbaud, est un ancien militaire ayant servi en Afghanistan, où il a été traumatisé. Après avoir quitté l’armée en 2013, il est rentré dans son village familial et c’est là qu’il a attaqué un homme de 90 ans en s’introduisant chez lui. Il l’a tué avec une barre de fer avant de lui arracher le cœur et la langue, qu’il a cuisinés puis mangés. Il a également agressé un agriculteur en sortant de la scène de crime. Ce dernier, Jean, a également témoigné au micro de RTL. “Son regard et la façon dont il a procédé, c’était une boule de nerfs. Huit ans après, il veut continuer à tuer. On ne peut pas le récupérer, c’est malheureux mais il ne changera jamais” a-t-il expliqué en faisant référence à l’attaque du 20 janvier 2022.

Le “cannibale des Pyrénées” est resté plusieurs heures en liberté

Depuis 2013, Jérémy Rimbaud a été diagnostiqué schizophrène et était interné à l’hôpital Marchant de Toulouse quand il s’est échappé le 20 janvier, dans des circonstances que les forces de l’ordre essaient d’éclaircir. Après avoir erré dans le centre-ville de Toulouse pendant presque 6 heures et parcouru 7 kilomètres, le “cannibale des Pyrénées” est finalement passé à l’action en s’en prenant à Françoise. Ce n’est seulement après l’attaque qu’il a pu être localisé malgré les efforts du personnel de santé et de la police après sa fuite. Enfin les raisons pour lesquelles Jérémy Rimbaud a été transféré du centre psychiatrique à Cadillac où il était interné à un hôpital public de Toulouse, duquel il a pu s’échapper, n’ont pas été dévoilées.

Image d’illustration © Pixabay

Image d’illustration © Pexels

Image d’illustration © Pexels

Image d’illustration © Pixabay

Image d’illustration © Pexels

Image d’illustration © Pixabay

Image d’illustration © Pexels

Image d’illustration © Pexels

Image d’illustration © Pixabay

Image d’illustration © Pixabay

Image d’illustration © Pixabay

Image d’illustration © Pixabay