une-image-rare-!-robe-wax-et-maracas,-la-danse-de-kate-middleton-au-belize-fait-fureur 

C’est la première visite officielle organisée pour commémorer le Jubilé de Platine de la reine Elizabeth II. Ce samedi 19 mars, Kate Middleton et le prince William se sont rendus au Belize, pays qui appartient toujours au Commonwealth. Une arrivée très attendue par les autorités locales, comme l’ont prouvé les 21 coups de canon tirés à l’arrivée du duc et de la duchesse à l’aéroport de Belize City, la capitale : “Ils ont reçu un salut de 21 coups de canon assez différent de ce à quoi ils sont habitués – avec trois canons miniatures sur de petites tables blanches tirées avec des ficelles par des hommes en uniforme”, a rapporté le Daily Mail.

Si à la descente de l’avion, Kate Middleton est apparue dans une tenue très protocolaire, le lendemain, le couple s’est affiché avec des vêtements moins strictes. Si le prince William a choisi une chemise et un pantalon bleus, son épouse était vêtue d’une robe wax bleue à motifs et au col carré. Mais ce qui a le plus surpris les Britanniques c’est de voir Kate Middleton s’amuser comme une enfant, lors de son passage dans un centre culturel de la communauté de Garifuna, au sein d’un village à l’est du pays. Et pour cause, sur de nombreux clichés, on peut y voir Kate Middleton se déhancher sur la danse traditionnelle du village.

Kate Middleton en Une du Daily Mail, des maracas à la main

Maracas à la main, elle est même en Une du Daily Mail. La maman de trois enfants n’est pas la seule à s’être prêtée au jeu puisque le prince William a lui aussi dansé aux côtés des enfants du centre culturel. Des clichés que l’on n’a peu l’habitude de voir. Mais pour cette fois, Kate Middleton et le prince William ont souhaité faire autrement et ainsi se sont distingués par leur spontanéité et leur joie de vivre. Des visites bien moins protocolaires qui ont été appréciées par les habitants du Belize, heureux de voir des membres de la famille royale se joindre à eux, le temps d’une danse.

The Duchess of Cambridge dances during a traditional Garifuna Festival in Belize on the second day of their tour of the Caribbean pic.twitter.com/wnpZcxarrQ — Chris Jackson (@ChrisJack_Getty) March 20, 2022

Kate Middleton et le prince William entrent dans la danse au Belize https://t.co/mCZPtUj1b4 pic.twitter.com/AIBP5x5099 — Paris Match (@ParisMatch) March 21, 2022

