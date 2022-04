James Douglas, 28 ans, est mort en essayant de monter dans un hamac le vendredi 15 avril dernier. Ce promoteur immobilier est rentré chez lui ce jour dans sa maison familiale à Tunstall Village Green à Sunderland. Il est arrivé à l’heure du thé et comptait visiblement se prélasser dans le hamac, selon The Sun. Malheureusement, un des piliers tenant le hamac s’est effondré sur lui alors qu’il essayait de monter dedans. Une véritable tragédie d’autant plus que les deux piliers, où le hamac était fixé, étaient debout depuis 15 ans, selon le média.

Suite à cet accident, les services d’urgence ont été appelés vers 17h30. Le North East Ambulance Service, l’ambulance aérienne et les pompiers se sont alors rendus sur place. Seulement, James Douglas a été déclaré mort sur place.

“James avait le monde à ses pieds, il était incroyable”

Le cœur brisé, la mère de James, Lynne Wright, a rendu un émouvant hommage à son fils lors du week-end de Pâques. “Nous sommes tous absolument dévastés, le cœur brisé – James avait le monde à ses pieds, il était incroyable“, avait-elle débuté. “Il avait tout et il travaillait si dur, tout ce qu’il touchait se transformait en or, c’était une personne tellement adorable et il était aimé par tant de gens”, continue-t-elle.

En plus d’être un promoteur immobilier, James Douglas gérait également une société de location, une entreprise de pompes funèbres et une autre société spécialisée dans l’événementiel. Entreprise qu’il gérait avec son frère, Grant Wright, 24 ans. Ce jour funeste, il avait rendez-vous avec sa petite amie Lauren, avec qui il était en couple depuis 10 ans, pour voir des chevaux aux écuries.

Une improbable tragédie ! Il meurt à 28 ans en montant dans un hamac © Pexels

Une improbable tragédie ! Il meurt à 28 ans en montant dans un hamac © Pexels

Une improbable tragédie ! Il meurt à 28 ans en montant dans un hamac © Pexels

Une improbable tragédie ! Il meurt à 28 ans en montant dans un hamac © Pexels

Une improbable tragédie ! Il meurt à 28 ans en montant dans un hamac © Pixabay

Une improbable tragédie ! Il meurt à 28 ans en montant dans un hamac © Pexels