Une mère doublement endeuillée fait tomber le meurtrier de sa fille 

Elle n’a rien lâché. Les faits remontent au 1er septembre 2019 lorsque Dani, âgée de seulement dix-huit ans, est retrouvée morte à la suite d’une overdose de fentanyl. Comme l’a révélé le New-York Post le 18 janvier dernier, il était hors de question pour sa mère, Wendy Poulsen, de ne rien faire. A l’époque, la mère de famille était persuadée que quelque chose allait arriver à sa petite fille. La raison ? Celle-ci avait “peu à peu perdu la joie de vivre, se renfermant sur elle-même avant de tomber dans la drogue”, peut-on lire. Elle avait alors d’abord tenté d’installer des applications cachées sur le téléphone de Dani, en vain. Ainsi, elle s’était tournée vers un traqueur lui permettant de suivre le véhicule de sa fille. Celui-ci était installé sous le tapis dans le coffre et il a été d’une grande aide dans l’enquête. “Cela me rassurait un peu“, a-t-elle affirmé. Alors que sa fille ne répondait pas depuis trois mois, Wendy Poulsen a décidé de retracer son chemin et elle a fait une terrible découverte puisqu’elle était morte. Les rapports d’autopsie ont révélé que la jeune femme avait “une combinaison de Xanax, de cocaïne, de méthamphétamine et de fentanyl dans son système“, indiqué le journal. Une atroce nouvelle pour la mère de famille, qui n’a rien lâché.

Des réponses inattendues. Suite à la découverte du corps de Dani, les autorités ont lancé une enquête afin de découvrir qui lui avait vendu la drogue. Pour cela, ils ont pu compter usr le traqueur placé dans le véhicule de la jeune femme par sa mère. En effet, les données présentes ont montré tous les endroits où elle s’était rendue avant de mourir et l’un d’entre eux est sorti du lot… la maison d’un certain Calvonzo Burnett. Il était “connu de la justice pour escroquerie et pour avoir agressé sa petite amie enceinte en 2011“, indique le New-York Post. Grâce aux recherches des enquêteurs, il a été établi qu’il a fourni la drogue à Dani et il a été inculpé pour deux meurtres puiqu’à la même époque, Jordan Knudson, une autre jeune femme de 18 ans, était décédée avoir pris pris du fentanyl. Il est condamné, en octobre 2020 à cinq ans de prison. Dans un premier temps, il avait clamé son innocence et n’avait pas hésité à insulter Dani. Mais, avant que le juge ne détermine sa peine, Calvonzo Burnett avait eu un geste que Wendy Pulson n’a jamais oublié. “Je suis vraiment, vraiment désolé“, a-t-il déclaré. Des excuses importantes pour la mère de Dani. “Ses excuses furent la chose la plus importante. Dani a fait un choix et elle ne l’a pas fait seule, mais le fait qu’il assume une part de responsabilité a fait une différence pour moi“, a-t-elle affirmé.

Wendy Pulson : pourquoi était-elle autant inquiète pour sa fille ?

Si Wendy Pulson était à ce point inquiète pour Dani, c’est parce qu’elle avait perdu son frère quand elle était jeune. Âgé de 25 ans, il avait mystérieusement disparu et une partie de son corps avait été découverte seulement deux ans plus tard. Une enquête que la police n’est jamais parvenue à résoudre et il était hors de question pour Wendy Pulson que cela se reproduise. “C’était mon tout. Il y a des jours où je ne sais pas comment continuer à vivre“, a-t-elle confié. Par la suite, elle a indiqué : “Le traqueur n’a pas pu m’aider à contrôler Dani et je savais qu’il ne l’empêcherait pas de faire quelque chose de risqué. Mais à la fin, malgré tout, il a eu la plus grande des valeurs pour résoudre cette histoire“, a conclu la mère de Dani.

Wendy Pulson © Pixabay

