“Une pensée pour ma grand-mère qui n’est plus” : Emmanuel Macron ému en évoquant le décès de sa grand-mère

Une personne particulièrement chère à son coeur. Emmanuel Macron et Marine Le Pen étaient les invités de Sept à huit ce dimanche 17 avril sur TF1. À quelques jours du second tour de l’élection présidentielle, les deux candidats ont accepté de répondre aux questions d’Audrey Crespo-Mara dans le Portrait de la semaine de l’émission. La journaliste a notamment souhaité poser à chacun d’entre eux une question assez intime : “Si vous remportez cette élection sur un plan purement personnel, vers qui ira votre première pensée ?”. Ce à quoi le président sortant a répondu : “C’est toujours difficile de dire ça, parce que les pensées se mêlent dans ces moments-là… C’est évidemment à mes proches, à ma famille, à mon épouse qu’elles vont d’abord. Parce que dans ces aventures de vie, ces engagements de jours et de nuits, vous engagez les vôtres”.

Emmanuel Macron a ensuite expliqué le rôle de ses proches et notamment de Brigitte Macron au quotidien. “Et évidemment, ma famille, nos enfants et petits-enfants et mon épouse au premier chef, ce sont ceux que j’emporte avec moi depuis cinq ans. Donc c’est à eux que je penserais, et c’est avec eux que je vivrais ce moment”, a-t-il poursuivi, avant d’évoquer avec émotion une autre personne de sa famille. “Et j’aurai une pensée pour ma grand-mère, qui n’est plus”, a-t-il confié avant que la journaliste ne réagisse : “Qui ne vous a pas vu accéder à l’Élysée d’ailleurs”, a noté cette dernière. “Non… Non”, a confirmé le chef de l’État.

Emmanuel Macron : “Je crois dans ce que je veux faire pour notre pays”

Lors de cette interview, Emmanuel Macron a également assuré qu’il ne souhaitait jamais se projeter dans l’avenir. Lorsqu’Audrey Crespo-Mara lui a demandé : “Dimanche prochain, ça sera votre dernière candidature ?”, le représentant de la République en Marche a préféré botté en touche. “Je ne me projette jamais en faisant ces scénarios. Vous savez, il y a cinq ans […] j’avais démissionné de la fonction publique pour m’engager en toute sincérité auprès de nos compatriotes. Je suis toujours dans le même esprit. C’est-à-dire, celui d’un engagement complet. Pour être engagé de manière complète, il ne faut pas penser à ce qu’il se passe ‘si’. Je crois dans ce que je veux faire pour notre pays. Le jour d’après sera le jour d’après. Je serai à nouveau un homme libre avec ses convictions“, a-t-il conclu.

