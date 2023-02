Unesp divulga lista de aprovados na 1ª chamada do vestibular; veja nomes

Candidatos com nome na lista poderão realizar matrícula virtual de 2 a 7 de fevereiro. Campus Unesp de Bauru

Paola Patriarca/ g1

A Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho” (Unesp) publicou às 10h desta quarta-feira (1º) a lista com os nomes dos candidatos aprovados na primeria chamada do vestibular.

Os candidatos que estiverem na relação de convocados poderão realizar o processo de matrícula virtual no Sistema de Graduação da Unesp (Sisgrad), pelo site sistemas.unesp.br/calouros, de 2 a 7 de fevereiro.

Além do ingresso via vestibular, as 7.680 vagas disponíveis neste ano — distribuídas em 24 cidades do estado de São Paulo — também serão preenchidas pelo processo seletivo de olimpíadas científicas, cujas inscrições já estão abertas.

Após a sexta chamada do vestibular, vagas remanescentes serão preenchidas por candidatos que quiserem utilizar a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Os interessados deverão se cadastrar para esse processo entre os dias 3 e 7 de março.

Vito Califano