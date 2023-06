UN’ESTATE DI BENESSERE AL PARCO TERMALE DI TERME DI SATURNIA

Tante le esperienze benessere gratuite a disposizione degli ospiti del Parco Termale

e del Club, dallo yoga ai bagni in notturna, dai concerti in acqua alle esperienze

gastronomiche di Maremma Tasting.

Non c’è limite all’immaginazione quando si parla di estate e ne è la prova la ricchissima programmazione di eventi e attività pensate per gli ospiti del Parco Termale e del Club di Terme di Saturnia, oasi di 20.000 mq dedicati al benessere, immersa nella natura maremmana, punto di riferimento per chi vive o soggiorna nella zona e cerca il proprio momento di benessere. Al Parco Termale e al Club si può accedere con varie formule DAY SPA per vivere esperienze di totale rigenerazione nelle piscine termali all’aperto, tra idromassaggi, percorsi vascolari e svariate attività.

– Pubblicità –

https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-3181376993241138&output=html&h=60&slotname=9795268731&adk=358042890&adf=1917513840&pi=t.ma~as.9795268731&w=468&lmt=1688044219&format=468×60&url=https%3A%2F%2Fwww.gazzettadiroma.it%2Funestate-di-benessere-al-parco-termale-di-terme-di-saturnia%2F&host=ca-host-pub-2644536267352236&wgl=1&uach=WyJXaW5kb3dzIiwiMTAuMC4wIiwieDg2IiwiIiwiMTE0LjAuNTczNS4xMzUiLFtdLDAsbnVsbCwiNjQiLFtbIk5vdC5BL0JyYW5kIiwiOC4wLjAuMCJdLFsiQ2hyb21pdW0iLCIxMTQuMC41NzM1LjEzNSJdLFsiR29vZ2xlIENocm9tZSIsIjExNC4wLjU3MzUuMTM1Il1dLDBd&dt=1688044219050&bpp=3&bdt=1243&idt=894&shv=r20230626&mjsv=m202306200101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&prev_fmts=468×60%2C0x0&nras=1&correlator=2381035940692&frm=20&pv=1&ga_vid=1286565171.1688044220&ga_sid=1688044220&ga_hid=2056974904&ga_fc=0&u_tz=120&u_his=9&u_h=720&u_w=1280&u_ah=680&u_aw=1280&u_cd=24&u_sd=1.5&dmc=4&adx=212&ady=1511&biw=1263&bih=552&scr_x=0&scr_y=0&eid=44759876%2C44759837%2C44759927%2C31075625%2C44788442%2C44790623&oid=2&pvsid=457467415088548&tmod=1695945225&uas=0&nvt=1&topics=3&tps=3&ref=https%3A%2F%2Fwww.gazzettadiroma.it%2Fwp-admin%2Fedit.php&fc=1920&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1280%2C0%2C1280%2C680%2C1280%2C552&vis=1&rsz=%7C%7CoeEbr%7C&abl=CS&pfx=0&fu=0&bc=31&td=1&nt=1&ifi=3&uci=a!3&btvi=2&fsb=1&xpc=LH0uFgfgS7&p=https%3A//www.gazzettadiroma.it&dtd=920

Tanti gli appuntamenti wellness settimanali da provare gratuitamente a partire dalla Cerimonia Argillarium (ogni lunedì, mercoledì, venerdì e domenica), per poi passare alla Meditazione (il mercoledì sera), al Beauty Day (il sabato pomeriggio) e terminare con i bagni in notturna del Notturno Club (il venerdì sera fino a mezzanotte).

Grande protagonista dell’estate al Parco Termale e al Club di Terme di Saturnia è lo Yoga, con sessioni gratuite il martedì, il sabato e la domenica, mentre il giovedì è dedicato allo Yoga Nidra.

Tra gli appuntamenti speciali inclusi nelle formule d’ingresso DAY SPA per questo inizio d’estate, in occasione del Notturno CLUB Venerdì 30 giugno sarà la volta del primo concerto in acqua a Terme di Saturnia di Pierpaolo Foti, l’eclettico violinista che ha calcato prestigiosi palchi come quello del Jova Beach Party e che ha infiammato le serate “Star&Fire Night” di Monticello SPA&FIT, con repertori che spaziano dalle melodie più classiche a quelle più pop fino a celebri colonne sonore.

La settimana dal 4 al 9 luglio sarà dedicata a lezioni quotidiane di avvicinamento al Qi Gong, la disciplina originaria della Cina che prevede l’esecuzione di esercizi fisici associati al controllo del respiro e della mente.

Continua con successo Maremma Tasting, l’iniziativa dedicata al gusto e ai sapori maremmani che porta al Parco Termale di Terme di Saturnia le eccellenze enogastronomiche dei produttori locali:

Venerdì 30 giugno La Maliosa, Sabato 1 luglio Tenuta Il Radichino,

Sabato 8 luglio Az. Scovaventi,

Sabato 15 luglio Caseificio Sociale Manciano,

Venerdì 21 luglio Cantina 8380,

Venerdì 28 luglio I Pescatori di Orbetello assieme a La Maliosa,

Sabato 5 agosto Scovaventi,

Domenica 6 agosto Villa Acquaviva,

Domenica 13 agosto Il Ghiacciale,

Lunedì 14 agosto La Grada,

Mercoledì 16 agosto Villa Acquaviva,

Giovedì 24 agosto Villa Acquaviva,

Giovedì 31 agosto Villa Acquaviva,

Venerdì 1 settembre La Maliosa,

UN’ESTATE DI BENESSERE AL PARCO TERMALE DI TERME DI SATURNIA

Giovedì 7 settembre Villa Acquaviva,

Venerdì 15 settembre Cantina Sassotondo e

Martedì 19 settembre Villa Acquaviva.

Si ricorda che per poter accedere a tutte le esperienze gratuite di benessere e gusto, è necessaria la prenotazione presso le reception del centro.

Immergersi nelle acque delle piscine del Parco Termale è un momento speciale per ritrovare una nuova energia e una pelle levigata, grazie ai benefici di un’acqua unica al mondo: l’acqua di Terme di Saturnia, definita anche “santa”, presenta incredibili proprietà benefiche rigeneranti e curative, e da oltre 3.000 anni fuoriesce ininterrottamente dal cuore della terra all’interno di un cratere, alla temperatura costante di 37,5°C, a ricordare quella del grembo materno. Un dono prezioso che la natura da millenni regala con generosità.

PROMO LUGLIO PARCO TERMALE

I bambini fino a 12 anni nel mese di luglio non pagano e da 12 a 18 avranno uno sconto del 50%. Inoltre si riserveranno agevolazioni per le prenotazioni del Parco Termale effettuate online sul sito https://www.saturniadayspa.com/.

DAY SPA – PARCO TERMALE

Per un’esperienza giornaliera immersiva a Terme di Saturnia, ci sono varie proposte Day Spa che comprendono, oltre all’ingresso giornaliero al Parco Termale con Wellness Kit, una scelta tra massaggi e sessioni singole o di coppia di Crioterapia Total Body (con la permanenza di tutto il corpo in una camera fredda da -85° C a -95° C per un intervallo di tempo tra i 2 e i 4 minuti).

DAY SPA – IL CLUB

Ai soci e agli ospiti esterni giornalieri è dedicato un ambiente esclusivo: Il CLUB, ideale per un’esperienza Spa a 5 stelle, che consente di immergersi nella Sorgente Termale cangiante di luce e ricolma di energia, al centro del Resort di Terme di Saturnia, ritrovare il silenzio e la pace dei sensi al Casale, una tipica cascina toscana dedicata al benessere con sauna finlandese, docce emozionali, aree relax e salottini con tisaneria come la Stanza del Fieno e la Stanza Cocoon. Inoltre, per la pausa pranzo sono a disposizione l’elegante Ristorante 1919 o il dehor del BAR Drink & Food Library. Il Parco Termale di Terme di Saturnia Natural Destination è aperto tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.00.

La prenotazione online è altamente consigliata. Gli animali non sono ammessi.

Tutte le informazioni sul Parco Termale sono disponibili consultando il sito: https://www.saturniadayspa.com/

NOTE STAMPA

120 ettari di benessere dove sgorga una millenaria sorgente dalla quale scaturisce un’acqua unica al mondo, potentissima, ai piedi di un borgo medievale. Qui si erge il Resort di Terme di Saturnia Natural Destination: un unicum nel cuore della Maremma Toscana, un’icona nel mondo dell’ospitalità e del benessere, dove eccellenza e professionalità nei servizi, cura dei dettagli e contatto con la natura sono il segreto di una lunga storia di successo di oltre 100 anni. Un Resort 5 stelle affiliato a “The Leading

Hotels of the World” e “Starhotels Collezione”; un’offerta gastronomica ricercata con il 1919 Restaurant e autentica con La Stellata | Trattoria; la SPA con trattamenti termali ed estetici, consulenze mediche e massaggi innovativi e ispirati ai doni della natura; la Linea Cosmetica Termale a base di Bio-Plancton, un’alga che matura spontaneamente nella Sorgente, concentrato di minerali e sostanze azotate benefiche in essa disciolti; il Parco Termale, un percorso di acqua termale e natura, tra i più grandi d’Europa; il Club, dedicato ai soci o agli ospiti esterni che desiderano accedere anche alla Sorgente e alle facilities

del Resort; il Golf, un percorso da campionato Geo-Certified 18 buche di 6.316 metri su 70 ettari mossi, progettato dal noto architetto americano Ronald Fream. Tutto questo non basta per descrivere Terme di Saturnia: mancano l’emozione e la fedeltà degli ospiti che da anni la scelgono come destinazione ideale per il loro benessere.

A cura di Alberto Caccia

Ufficio Stampa